«Взлетят в пять раз»: россиянам объяснили, почему новогодние поездки надо планировать сейчас

Экскурсионные туры в популярные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Сочи к Новому году могут вырасти на 500%. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
«Будут дорожать и экскурсионные туры в популярные города такие как, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Сочи. Билеты с заездами 29-30 декабря и с вылетом обратно 8-10 января надо покупать уже сейчас, потому что авиабилеты ближе к дате могут подорожать до 500%», — заявил Мкртчян. Его слова приводит радио Sputnik.
Также эксперт добавил, что самый популярный день для заезда, как в популярные города, так и в горнолыжные курорты это второе января. Он обосновал это тем, что многие россияне хотят встретить праздник дома, а 2 января заезжают и все каникулы живут в других городах. В связи с этим билеты нужно покупать заранее, так как ближе к числу заезда как их стоимость, так и стоимость номеров сильно вырастет.
