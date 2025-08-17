«Взлетят в пять раз»: россиянам объяснили, почему новогодние поездки надо планировать сейчас

Стоимость поездки в популярные города ко 2 января вырастет на 500%
Ближе ко 2 января стоимость билетов сильно вырастет, заявил Мкртчан
Ближе ко 2 января стоимость билетов сильно вырастет, заявил Мкртчан Фото:

Экскурсионные туры в популярные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Сочи к Новому году могут вырасти на 500%. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

«Будут дорожать и экскурсионные туры в популярные города такие как, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Сочи. Билеты с заездами 29-30 декабря и с вылетом обратно 8-10 января надо покупать уже сейчас, потому что авиабилеты ближе к дате могут подорожать до 500%», — заявил Мкртчян. Его слова приводит радио Sputnik.

Также эксперт добавил, что самый популярный день для заезда, как в популярные города, так и в горнолыжные курорты это второе января. Он обосновал это тем, что многие россияне хотят встретить праздник дома, а 2 января заезжают и все каникулы живут в других городах. В связи с этим билеты нужно покупать заранее, так как ближе к числу заезда как их стоимость, так и стоимость номеров сильно вырастет.

