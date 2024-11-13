ФСБ и власти Екатеринбурга объединились для борьбы с экстремизмом

В Екатеринбурге состоялся межведомственный семинар на тему «Профилактика радикальных экстремистских настроений в молодежной среде», организованный мэрией совместно с ФСБ и НКО. Об этом рассказали в сообществе «Молодежная политика Екатеринбурга» соцсети «ВКонтакте».
«Семинар собирает специалистов по работе с молодежью. В этом году более 200 участников обсудили профилактику экстремизма в молодежной среде», — следует из сообщения.
На мероприятии выступил представитель регионального управления ФСБ. Он подчеркнул значение информационной работы и выступил с докладом на тему «Практика информационной работы, направленной на противодействие возникновению и распространению деструктивных идеологий среди населения региона».
Кроме того, участники семинара рассмотрели аспекты профилактики экстремизма, включая технологии манипуляции в молодежных виртуальных сообществах. Над разбором тем работали замруководителя уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Алексей Старостин и специалист координационного центра по профилактике терроризма УрФУ Егор Горбунов.
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