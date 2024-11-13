ФСБ и власти Екатеринбурга объединились для борьбы с экстремизмом

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Силовиков и чиновников объединила общая цель
Силовиков и чиновников объединила общая цель Фото:

В Екатеринбурге состоялся межведомственный семинар на тему «Профилактика радикальных экстремистских настроений в молодежной среде», организованный мэрией совместно с ФСБ и НКО. Об этом рассказали в сообществе «Молодежная политика Екатеринбурга» соцсети «ВКонтакте».

«Семинар собирает специалистов по работе с молодежью. В этом году более 200 участников обсудили профилактику экстремизма в молодежной среде», — следует из сообщения.

На мероприятии выступил представитель регионального управления ФСБ. Он подчеркнул значение информационной работы и выступил с докладом на тему «Практика информационной работы, направленной на противодействие возникновению и распространению деструктивных идеологий среди населения региона».

Кроме того, участники семинара рассмотрели аспекты профилактики экстремизма, включая технологии манипуляции в молодежных виртуальных сообществах. Над разбором тем работали замруководителя уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Алексей Старостин и специалист координационного центра по профилактике терроризма УрФУ Егор Горбунов.

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В Екатеринбурге состоялся межведомственный семинар на тему «Профилактика радикальных экстремистских настроений в молодежной среде», организованный мэрией совместно с ФСБ и НКО. Об этом рассказали в сообществе «Молодежная политика Екатеринбурга» соцсети «ВКонтакте». «Семинар собирает специалистов по работе с молодежью. В этом году более 200 участников обсудили профилактику экстремизма в молодежной среде», — следует из сообщения. На мероприятии выступил представитель регионального управления ФСБ. Он подчеркнул значение информационной работы и выступил с докладом на тему «Практика информационной работы, направленной на противодействие возникновению и распространению деструктивных идеологий среди населения региона». Кроме того, участники семинара рассмотрели аспекты профилактики экстремизма, включая технологии манипуляции в молодежных виртуальных сообществах. Над разбором тем работали замруководителя уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Алексей Старостин и специалист координационного центра по профилактике терроризма УрФУ Егор Горбунов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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