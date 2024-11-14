В Челябинской области построят первый российско-иранский завод

В Челябинской области появится российско-иранский завод по сжижению природного газа. Как сообщил вице-президент, исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков, инвестиции в проект составят не менее 1,2 млрд рублей.
«Это первый такой проект с Ираном. Он предусматривает производство малотоннажного СПГ, примерно пять тонн в час», — передал ТАСС слова Исакова.
Основным инвестором станет иранская сторона. По словам Исакова, ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2026 год.
Подписание меморандума о строительстве завода состоялось в рамках международного форума «МТК «Север-Юг» в Астрахани. В мероприятии приняли участие представители компаний North-South Corridor Development Group, «КриоГаз-Челябинск», Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» и Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг».
Форум «МТК Север-Юг», проходящий с 13 по 15 ноября, собрал более 300 участников из 20 стран мира. Собрались представители Ирана, Ирака, Омана, ОАЭ, Пакистана, Египта, Эфиопии и Танзании.
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