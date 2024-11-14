Экономика Бизнес В Челябинской области построят первый российско-иранский завод 14 ноября 2024 в 17:56 Размер текста - 17 + Сжижать газ в регионе планируют начать в 2026 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области появится российско-иранский завод по сжижению природного газа. Как сообщил вице-президент, исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков, инвестиции в проект составят не менее 1,2 млрд рублей. «Это первый такой проект с Ираном. Он предусматривает производство малотоннажного СПГ, примерно пять тонн в час», — передал ТАСС слова Исакова. Основным инвестором станет иранская сторона. По словам Исакова, ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Подписание меморандума о строительстве завода состоялось в рамках международного форума «МТК «Север-Юг» в Астрахани. В мероприятии приняли участие представители компаний North-South Corridor Development Group, «КриоГаз-Челябинск», Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» и Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг». Форум «МТК Север-Юг», проходящий с 13 по 15 ноября, собрал более 300 участников из 20 стран мира. Собрались представители Ирана, Ирака, Омана, ОАЭ, Пакистана, Египта, Эфиопии и Танзании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области появится российско-иранский завод по сжижению природного газа. Как сообщил вице-президент, исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков, инвестиции в проект составят не менее 1,2 млрд рублей. «Это первый такой проект с Ираном. Он предусматривает производство малотоннажного СПГ, примерно пять тонн в час», — передал ТАСС слова Исакова. Основным инвестором станет иранская сторона. По словам Исакова, ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Подписание меморандума о строительстве завода состоялось в рамках международного форума «МТК «Север-Юг» в Астрахани. В мероприятии приняли участие представители компаний North-South Corridor Development Group, «КриоГаз-Челябинск», Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» и Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг». Форум «МТК Север-Юг», проходящий с 13 по 15 ноября, собрал более 300 участников из 20 стран мира. Собрались представители Ирана, Ирака, Омана, ОАЭ, Пакистана, Египта, Эфиопии и Танзании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям