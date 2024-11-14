В Челябинской области построят первый российско-иранский завод

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Сжижать газ в регионе планируют начать в 2026 году Фото:

В Челябинской области появится российско-иранский завод по сжижению природного газа. Как сообщил вице-президент, исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков, инвестиции в проект составят не менее 1,2 млрд рублей.

«Это первый такой проект с Ираном. Он предусматривает производство малотоннажного СПГ, примерно пять тонн в час», — передал ТАСС слова Исакова.

Основным инвестором станет иранская сторона. По словам Исакова, ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Подписание меморандума о строительстве завода состоялось в рамках международного форума «МТК «Север-Юг» в Астрахани. В мероприятии приняли участие представители компаний North-South Corridor Development Group, «КриоГаз-Челябинск», Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» и Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг».

Форум «МТК Север-Юг», проходящий с 13 по 15 ноября, собрал более 300 участников из 20 стран мира. Собрались представители Ирана, Ирака, Омана, ОАЭ, Пакистана, Египта, Эфиопии и Танзании.

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В Челябинской области появится российско-иранский завод по сжижению природного газа. Как сообщил вице-президент, исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков, инвестиции в проект составят не менее 1,2 млрд рублей. «Это первый такой проект с Ираном. Он предусматривает производство малотоннажного СПГ, примерно пять тонн в час», — передал ТАСС слова Исакова. Основным инвестором станет иранская сторона. По словам Исакова, ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Подписание меморандума о строительстве завода состоялось в рамках международного форума «МТК «Север-Юг» в Астрахани. В мероприятии приняли участие представители компаний North-South Corridor Development Group, «КриоГаз-Челябинск», Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» и Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг». Форум «МТК Север-Юг», проходящий с 13 по 15 ноября, собрал более 300 участников из 20 стран мира. Собрались представители Ирана, Ирака, Омана, ОАЭ, Пакистана, Египта, Эфиопии и Танзании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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