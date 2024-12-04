Свердловский спецназовец сменил профессию, чтобы спасти смертельно больную дочь

04 декабря 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Михаил служил в спецназе несколько лет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржец Михаил, долгое время служивший в спецназе, кардинально изменил жизнь ради спасения тяжело больной дочери и поступил в медицинский колледж. Как уралец стал реабилитологом, чтобы помогать детям, — в материале URA.RU. В 2008 году у Михаила и его жены родился сын Кирилл, у него сразу были проблемы со здоровьем. «Мы обращались в разные клиники, проходили бесконечные обследования, искали ответы. Но результата не было. Каждый день мы наблюдали, как Кирилл угасает, и это было невыносимо». Реабилитация позволила продлить жизнь Кириллу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врачи давали мальчику всего два года, но умер он в 2015-м. Спустя два года Михаил стал отцом во второй раз — у него родилась дочь Василиса. В первые месяцы ее жизни все шло по привычному сценарию: девочка развивалась в соответствии со всеми нормами и радовала родителей своими достижениями. Однако вскоре начали проявляться тревожные симптомы, которые напоминали те, что были у Кирилла. Василисе поставили диагноз — мерозин-дефицитная мышечная дистрофия. «Я понимал, что предстоит тяжелый путь, но благодаря личному опыту, накопленному за годы борьбы за жизнь Кирилла, у меня уже была четкая стратегия. Я знал, к каким врачам стоит обращаться, а в какие клиники идти бессмысленно». Осознав, что для решения проблем Василисы необходимы не только любовь и поддержка, но и профессиональные знания, он ушел со службы. Михаил пошел учиться на врача. Дочке требовались регулярные курсы массажей, а также физическая активность, и делать все нужно было правильно. Михаил плотно занялся реабилитацией дочери Фото предоставлено героем публикации «Собирал контакты специалистов, исследовал различные лечебные программы и искал профильные фонды. Я также стал активно общаться с семьями, у которых такая же беда. Мы обменивались опытом, обсуждали новые методы лечения и подходы в уходе за детьми. Еще я принял на себя ответственность обучать родителей, как заниматься с детьми дома, рассказывая о методиках, которые могут помочь в развитии и улучшении качества жизни». Сейчас Михаил не только заботится о своей дочери Василисе, но и трудится реабилитологом в Первом детском хосписе Свердловской области, который расположен в Екатеринбурге на ул. Агрономическая, 12а. «Врачи, предсказавшие соей дочери недолгую жизнь, не ожидали, что маленькая Василиса окажется столь настойчивой и непокорной. Она быстро осваивает новые навыки, учится ходить с поддержкой, сидеть и вставать самостоятельно. И даже ходит в обычную школу». Ранее URA.RU рассказывало историю екатеринбурженки Альбины Мулихиной, которая, пережив смерть сына от тяжелой болезни, создала фонд «ЛАМА». С 2020 года организация активно разрабатывает и внедряет программы, направленные на помощь детям с ограниченными возможностями и их семьям. Важнейшими компонентами работы являются образовательные курсы, оказание психологической помощи и организация досуга. Сейчас более 100 семей со всей России получают индивидуальную помощь от фонда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Михаил, долгое время служивший в спецназе, кардинально изменил жизнь ради спасения тяжело больной дочери и поступил в медицинский колледж. Как уралец стал реабилитологом, чтобы помогать детям, — в материале URA.RU. В 2008 году у Михаила и его жены родился сын Кирилл, у него сразу были проблемы со здоровьем. «Мы обращались в разные клиники, проходили бесконечные обследования, искали ответы. Но результата не было. Каждый день мы наблюдали, как Кирилл угасает, и это было невыносимо». Врачи давали мальчику всего два года, но умер он в 2015-м. Спустя два года Михаил стал отцом во второй раз — у него родилась дочь Василиса. В первые месяцы ее жизни все шло по привычному сценарию: девочка развивалась в соответствии со всеми нормами и радовала родителей своими достижениями. Однако вскоре начали проявляться тревожные симптомы, которые напоминали те, что были у Кирилла. Василисе поставили диагноз — мерозин-дефицитная мышечная дистрофия. «Я понимал, что предстоит тяжелый путь, но благодаря личному опыту, накопленному за годы борьбы за жизнь Кирилла, у меня уже была четкая стратегия. Я знал, к каким врачам стоит обращаться, а в какие клиники идти бессмысленно». Осознав, что для решения проблем Василисы необходимы не только любовь и поддержка, но и профессиональные знания, он ушел со службы. Михаил пошел учиться на врача. Дочке требовались регулярные курсы массажей, а также физическая активность, и делать все нужно было правильно. «Собирал контакты специалистов, исследовал различные лечебные программы и искал профильные фонды. Я также стал активно общаться с семьями, у которых такая же беда. Мы обменивались опытом, обсуждали новые методы лечения и подходы в уходе за детьми. Еще я принял на себя ответственность обучать родителей, как заниматься с детьми дома, рассказывая о методиках, которые могут помочь в развитии и улучшении качества жизни». Сейчас Михаил не только заботится о своей дочери Василисе, но и трудится реабилитологом в Первом детском хосписе Свердловской области, который расположен в Екатеринбурге на ул. Агрономическая, 12а. «Врачи, предсказавшие соей дочери недолгую жизнь, не ожидали, что маленькая Василиса окажется столь настойчивой и непокорной. Она быстро осваивает новые навыки, учится ходить с поддержкой, сидеть и вставать самостоятельно. И даже ходит в обычную школу». Ранее URA.RU рассказывало историю екатеринбурженки Альбины Мулихиной, которая, пережив смерть сына от тяжелой болезни, создала фонд «ЛАМА». С 2020 года организация активно разрабатывает и внедряет программы, направленные на помощь детям с ограниченными возможностями и их семьям. Важнейшими компонентами работы являются образовательные курсы, оказание психологической помощи и организация досуга. Сейчас более 100 семей со всей России получают индивидуальную помощь от фонда.