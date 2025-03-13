Медик, которую Путин просил не отправляться на СВО, рассказала о дальнейших планах

Ветеран СВО Айдысмаа Монгуш из Тувы, получившая известность после того, как поделилась с российским президентом Владимиром Путиным историей о том, как она лично вытащила тело своего супруга с зоны обстрела, будет продолжать помогать фронту дистанционно. Об этом она рассказала журналистам. До этого Путин лично попросил женщину не возвращаться в зону СВО.
«Я думаю, что поддержка, помощь, даже вдалеке, очень важна нашим военным. Если я могу что-то сделать, я не останусь в стороне», — рассказала девушка в интервью ТАСС. Она пояснила, что многие новобранцы приезжают в зону СВО без знаний оказания первой медицинской помощи. Поэтому Айдысмаа Монгуш готова давать соответствующие уроки. Девушка изначально на фронте как раз работала военным медиком.
Айдысмаа Монгуш ранее лично поведала президенту России Владимиру Путину о трагических событиях на фронте, в ходе которых она вынесла с поля боя тело своего мужа. Супруги служили в различных подразделениях и в течение почти года не имели возможности встретиться, несмотря на то что находились на расстоянии всего 40 километров друг от друга. Своего мужа Айдысмаа увидела только в тот момент, когда эвакуировала его тело. После услышанного Путин попросил девушку не возвращаться на фронт, чтобы посвятить все свое время воспитанию детей, передает RT.
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