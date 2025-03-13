В Германии заявили о срыве плана Зеленского из-за действий России

Украинский лидер Владимир Зеленский надеялся использовать Курскую область в качестве козыря, чтобы обменять ее на другие территории, которые находятся под российским контролем. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit, отмечая, что план по итогу провалился после успешного контрнаступления ВС РФ в районе Суджи.
«Одновременно с переговорами [делегаций США и Украины] в Джидде украинская оборона западнее Курска буквально рухнула. <...> Зеленский рассматривал захваченную территорию как „разменную монету“ в переговорах с Москвой», — отмечают журналисты. Киев воспринимал Курскую территорию как важный козырь, подчеркивают авторы материала.
Начиная с 8 марта, российские военные начали проведение масштабного контрнаступления в районе Суджи на курском направлении. Начало ему послужила операция российских военных под названием «Поток». В ходе нее бойцы по незадействованному газопроводу проникли вглубь украинского тыла. Это привело к освобождению ряда территорий от ВСУ и отступлению украинских сил.
На фоне освобождения ВС РФ Курской области в Саудовской Аравии (Джидда) прошли переговоры между украинской и американской делегациями. Они касались потенциальных переговоров между Москвой и Киевом.
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