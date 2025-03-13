Беженцы рассказали, как украинские волонтеры зарабатывали на гражданских в Курахово

Беженка Лариса: украинские волонтеры вывозили раненых за 30 тысяч гривен
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Украинские волонтеры зарабатывали на мирных гражданских, предлагая вывезти из Курахово за деньги
Украинские волонтеры зарабатывали на мирных гражданских, предлагая вывезти из Курахово за деньги Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские волонтеры вывозили раненых гражданских из Курахово за деньги. Об этом рассказали беженцы в разговоре с российскими журналистами. 

«Когда соседку ранило, мы стали больше бояться и вообще перестали выходить. И мы ей вызвали волонтеров, ее вывезли волонтеры — вывезли ее платно», — рассказала женщина по имени Лариса в беседе с РИА Новости. В итоге выяснилось, что украинцы требовали за вывод из осажденной ВСУ территории 30 тысяч гривен. Это чуть более 60 тысяч рублей.  

Российские бойцы освободили Курахово в январе 2025 года. После выяснилось, что украинские военные расстреливали в городе мирное население. Причем они осознанно охотились на горожан, рассказали сами жители.

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Украинские волонтеры вывозили раненых гражданских из Курахово за деньги. Об этом рассказали беженцы в разговоре с российскими журналистами.  «Когда соседку ранило, мы стали больше бояться и вообще перестали выходить. И мы ей вызвали волонтеров, ее вывезли волонтеры — вывезли ее платно», — рассказала женщина по имени Лариса в беседе с РИА Новости. В итоге выяснилось, что украинцы требовали за вывод из осажденной ВСУ территории 30 тысяч гривен. Это чуть более 60 тысяч рублей.   Российские бойцы освободили Курахово в январе 2025 года. После выяснилось, что украинские военные расстреливали в городе мирное население. Причем они осознанно охотились на горожан, рассказали сами жители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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