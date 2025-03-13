Песков не исключил, что Путин сегодня выскажется по Украине

Сегодня в Кремле состоится пресс-конференция, на которой президент РФ Владимир Путин может затронуть тему Украины, если поступят соответствующие вопросы от журналистов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Все будет зависеть от вопросов журналистов», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос агентства ТАСС. Пресс-конференция пройдет после двусторонних переговоров Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые также запланированы на этот четверг.
Ранее в США озвучили цель визита спецпосланника президента США Дональда Трампа в Москву. Стив Уиткофф в ходе визита в Москву планирует «убедить» Россию подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает 360.ru. О прекращении огня заговорил глава Украины Владимир Зеленский на фоне успеха ВС РФ в зоне спецоперации и вытеснения ВСУ в Курской области. Как считают в Германии, из-за операции ВС РФ Зеленский потерял «козырь» для обмена Курской области на другие территории.
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