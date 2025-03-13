«То крест упал, то метеорит, есть грех»: что известно о падении НЛО в Киеве

В небе над Киевом очевидцы заметили НЛО
© Служба новостей «URA.RU»
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В небе над Киевом заметили пролетающий НЛО (архивное фото)
В небе над Киевом заметили пролетающий НЛО (архивное фото) Фото:

Ночью в районе Киева украинские очевидцы зафиксировали в небе неопознанный летающий объект (НЛО). В связи с этим была объявлена воздушная тревога. В интернете пользователи уже начал строить теории о появлении непонятного явления, предполагая, что это метеорит или комета. Власти страны пока никак не прокомментировали произошедшее.

Некоторые начали неиронично задумываться о том, что это последствия «за грехи». URA.RU приводит реакцию горожан. 

«Даже Бог против Украины»

Украинские telegram-каналы опубликовали видео с неопознанным объектом. Пользователи в комментариях к посту начали строить теории. Пока одни шутят, другие отмечают, что ситуация как минимум странная. 

«Не знаю, то крест упал, а тут еще метеорит — какой-то грех есть, не зря все это», — считает человек с ником BB. Пользователь под именем Дмитрий Алексеев ему вторит, отмечая, что что-то тут нечисто. 

"Даже Бог против Украины: то кресты падают, теперь метеориты на голову валятся. За что нам все это", — также иронично отмечает пользователь Портос. В ответ на это другой попросил того не богохульствовать.

Комментарии по поводу упавшего креста связаны с недавним происшествием, когда на башне Церкви Всех Святых, находящейся на территории Киево-Печерской лавры, частично завалился золотой крест. Украинские СМИ назвали происшествием «зловещим знаком».

«С Россией надо мириться, а не фейки распространять»

Не обошлось и без версии о том, что само видео с летающим НЛО — это фейк. Так считает Тимофей Лебедев. По его мнению, внимание украинского народа специально пытаются отвлечь от происходящего конфликта. «***** [блин], опять эти фейки! Зачем [обманывают] народ? Война ужасна, а не какие-то там кадры! Пора с Россией мириться, а не на Запад надеяться!» — отмечает пользователь. 

Другой читатель отмечает, что работы средств ПВО не было зафиксировано. В связи с этим он задается вопросом, почему НЛО в принципе позволили подлететь так близко к Киеву.

В это время в Киеве подожгли авто украинских военных

Украинское агентство УНИАН в своем telegram-канале сообщило, что в Соломенском районе Киева взорвалось авто военных, которое было изначально подожжено. Это произошло примерно в тот момент, когда сняли видео с НЛО. Пользователи связали эти события воедино.

«Совпадений не бывает», — пишет In5ern0. «Ой, а чего это авто военных подожглось? Неужели от зашкаливающей поддержки [украинского лидера] Владимира Зеленского среди населения?» — добавляет Pevuca Krotik.

В настоящее время украинские СМИ сообщают, что средства ПВО работают по дронам. Также сообщается о взрывах в Киеве. 

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Ночью в районе Киева украинские очевидцы зафиксировали в небе неопознанный летающий объект (НЛО). В связи с этим была объявлена воздушная тревога. В интернете пользователи уже начал строить теории о появлении непонятного явления, предполагая, что это метеорит или комета. Власти страны пока никак не прокомментировали произошедшее. Некоторые начали неиронично задумываться о том, что это последствия «за грехи». URA.RU приводит реакцию горожан.  «Даже Бог против Украины» Украинские telegram-каналы опубликовали видео с неопознанным объектом. Пользователи в комментариях к посту начали строить теории. Пока одни шутят, другие отмечают, что ситуация как минимум странная.  «Не знаю, то крест упал, а тут еще метеорит — какой-то грех есть, не зря все это», — считает человек с ником BB. Пользователь под именем Дмитрий Алексеев ему вторит, отмечая, что что-то тут нечисто.  Комментарии по поводу упавшего креста связаны с недавним происшествием, когда на башне Церкви Всех Святых, находящейся на территории Киево-Печерской лавры, частично завалился золотой крест. Украинские СМИ назвали происшествием «зловещим знаком». «С Россией надо мириться, а не фейки распространять» Не обошлось и без версии о том, что само видео с летающим НЛО — это фейк. Так считает Тимофей Лебедев. По его мнению, внимание украинского народа специально пытаются отвлечь от происходящего конфликта. «***** [блин], опять эти фейки! Зачем [обманывают] народ? Война ужасна, а не какие-то там кадры! Пора с Россией мириться, а не на Запад надеяться!» — отмечает пользователь.  Другой читатель отмечает, что работы средств ПВО не было зафиксировано. В связи с этим он задается вопросом, почему НЛО в принципе позволили подлететь так близко к Киеву. В это время в Киеве подожгли авто украинских военных Украинское агентство УНИАН в своем telegram-канале сообщило, что в Соломенском районе Киева взорвалось авто военных, которое было изначально подожжено. Это произошло примерно в тот момент, когда сняли видео с НЛО. Пользователи связали эти события воедино. «Совпадений не бывает», — пишет In5ern0. «Ой, а чего это авто военных подожглось? Неужели от зашкаливающей поддержки [украинского лидера] Владимира Зеленского среди населения?» — добавляет Pevuca Krotik. В настоящее время украинские СМИ сообщают, что средства ПВО работают по дронам. Также сообщается о взрывах в Киеве. 
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