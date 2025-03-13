«То крест упал, то метеорит, есть грех»: что известно о падении НЛО в Киеве

Ночью в районе Киева украинские очевидцы зафиксировали в небе неопознанный летающий объект (НЛО). В связи с этим была объявлена воздушная тревога. В интернете пользователи уже начал строить теории о появлении непонятного явления, предполагая, что это метеорит или комета. Власти страны пока никак не прокомментировали произошедшее.
Некоторые начали неиронично задумываться о том, что это последствия «за грехи». URA.RU приводит реакцию горожан.
«Даже Бог против Украины»
Украинские telegram-каналы опубликовали видео с неопознанным объектом. Пользователи в комментариях к посту начали строить теории. Пока одни шутят, другие отмечают, что ситуация как минимум странная.
«Не знаю, то крест упал, а тут еще метеорит — какой-то грех есть, не зря все это», — считает человек с ником BB. Пользователь под именем Дмитрий Алексеев ему вторит, отмечая, что что-то тут нечисто.
"Даже Бог против Украины: то кресты падают, теперь метеориты на голову валятся. За что нам все это", — также иронично отмечает пользователь Портос. В ответ на это другой попросил того не богохульствовать.
Комментарии по поводу упавшего креста связаны с недавним происшествием, когда на башне Церкви Всех Святых, находящейся на территории Киево-Печерской лавры, частично завалился золотой крест. Украинские СМИ назвали происшествием «зловещим знаком».
«С Россией надо мириться, а не фейки распространять»
Не обошлось и без версии о том, что само видео с летающим НЛО — это фейк. Так считает Тимофей Лебедев. По его мнению, внимание украинского народа специально пытаются отвлечь от происходящего конфликта. «***** [блин], опять эти фейки! Зачем [обманывают] народ? Война ужасна, а не какие-то там кадры! Пора с Россией мириться, а не на Запад надеяться!» — отмечает пользователь.
Другой читатель отмечает, что работы средств ПВО не было зафиксировано. В связи с этим он задается вопросом, почему НЛО в принципе позволили подлететь так близко к Киеву.
В это время в Киеве подожгли авто украинских военных
Украинское агентство УНИАН в своем telegram-канале сообщило, что в Соломенском районе Киева взорвалось авто военных, которое было изначально подожжено. Это произошло примерно в тот момент, когда сняли видео с НЛО. Пользователи связали эти события воедино.
«Совпадений не бывает», — пишет In5ern0. «Ой, а чего это авто военных подожглось? Неужели от зашкаливающей поддержки [украинского лидера] Владимира Зеленского среди населения?» — добавляет Pevuca Krotik.
В настоящее время украинские СМИ сообщают, что средства ПВО работают по дронам. Также сообщается о взрывах в Киеве.
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