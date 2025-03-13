В аэропорту Волгограда введены временные ограничения

В аэропорту Волгограда установлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов с 08:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:00 МСК введены также в аэропорту Волгоград», — заявил Кореняко. Его сообщение опубликовано в telegram-канале «Представитель Росавиации».
Ранее саратовский аэропорт объявил о введении временных ограничений на выполнение авиарейсов. Эти ограничения, направленные на обеспечение безопасности полетной деятельности, вступили в силу утром 13 марта в 07:45 по московскому времени. Ночью в аэропорте города Калуга также были временно прекращены операции по приему и отправке воздушных судов.
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