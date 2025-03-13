В аэропорту Волгограда введены временные ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Волгограде введены ограничения на полеты
В Волгограде введены ограничения на полеты Фото:

В аэропорту Волгограда установлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов с 08:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:00 МСК введены также в аэропорту Волгоград», — заявил Кореняко. Его сообщение опубликовано в telegram-канале «Представитель Росавиации».

Ранее саратовский аэропорт объявил о введении временных ограничений на выполнение авиарейсов. Эти ограничения, направленные на обеспечение безопасности полетной деятельности, вступили в силу утром 13 марта в 07:45 по московскому времени. Ночью в аэропорте города Калуга также были временно прекращены операции по приему и отправке воздушных судов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Волгограда установлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов с 08:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:00 МСК введены также в аэропорту Волгоград», — заявил Кореняко. Его сообщение опубликовано в telegram-канале «Представитель Росавиации». Ранее саратовский аэропорт объявил о введении временных ограничений на выполнение авиарейсов. Эти ограничения, направленные на обеспечение безопасности полетной деятельности, вступили в силу утром 13 марта в 07:45 по московскому времени. Ночью в аэропорте города Калуга также были временно прекращены операции по приему и отправке воздушных судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...