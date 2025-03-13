«Грандиозная стратегия»: в США раскрыли замысел Трампа в отношении России

WP: Трамп сближается с Россией для того, чтобы ослабить Китай
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Действия Трампа в отношении РФ - часть его большого плана
Действия Трампа в отношении РФ - часть его большого плана Фото:

Президент США Дональд Трамп стремится к сближению с Россией с целью ослабления влияния Китая. Такое мнение высказано в статье издания The Washington Post.

«Трамп, похоже, стремится к сближению с Москвой — но почему? Некоторые сторонники Трампа видят в этом грандиозную стратегию», — пишет The Washington Post. Согласно их оценкам, Трамп использует тактику, которую можно назвать стратегией «обратного Киссинджера», стремясь улучшить отношения с Россией в ущерб Китаю, даже если это потребует разрешения украинского конфликта. Издание утверждает, что в некотором смысле реабилитация связей с Россией может быть рациональной для более эффективного противостояния Китаю.

Ранее китайское издание NetEasy сообщало, что стратегия президента США по улучшению отношений с Россией представляет собой лишь начальный этап более обширного плана. Они писали, что основная его цель — вовлечь Россию в американские стратегические рамки для нейтрализации потенциального альянса между Китаем и Россией, так как глава Белого дома видит в Китае основного соперника.

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Президент США Дональд Трамп стремится к сближению с Россией с целью ослабления влияния Китая. Такое мнение высказано в статье издания The Washington Post. «Трамп, похоже, стремится к сближению с Москвой — но почему? Некоторые сторонники Трампа видят в этом грандиозную стратегию», — пишет The Washington Post. Согласно их оценкам, Трамп использует тактику, которую можно назвать стратегией «обратного Киссинджера», стремясь улучшить отношения с Россией в ущерб Китаю, даже если это потребует разрешения украинского конфликта. Издание утверждает, что в некотором смысле реабилитация связей с Россией может быть рациональной для более эффективного противостояния Китаю. Ранее китайское издание NetEasy сообщало, что стратегия президента США по улучшению отношений с Россией представляет собой лишь начальный этап более обширного плана. Они писали, что основная его цель — вовлечь Россию в американские стратегические рамки для нейтрализации потенциального альянса между Китаем и Россией, так как глава Белого дома видит в Китае основного соперника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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