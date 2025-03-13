Поперечный* пытается оспорить штраф за дискредитацию армии

В Московский городской суд поступила жалоба комика Данилы Поперечного*, который был признан в РФ иностранным агентом, на штраф в размере 50 тысяч рублей. Штраф был наложен за дискредитацию армии России, сообщили в судебной инстанции.
«Зарегистрирована жалоба Поперечного* Д.А. по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ», — сказали РИА Новости в суде. По их информации, защита комика настаивала на прекращении производства по административному делу из-за истечения срока давности.
Ранее стало известно, что проживающий за границей Данила Поперечный признан иноагентом, в том числе за получение более 60 тысяч долларов от организаций из США и Ирландии. Об этом сообщал Замоскворецкий суд Москвы. Комик пытался оспорить свой статус, сообщает 360.ru.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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