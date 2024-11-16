На СВО погиб один из самых известных военкоров

На Донецком направлении в ходе штурмовых действий погиб администратор популярного telegram-канала «Архангел Спецназа» Егор Капинский, известный под позывным «Щит». О трагическом событии сообщили его коллеги.
«Невосполнимая утрата. На Донецком направлении при проведении штурмовых действий в стрелковом бою погиб один из админов проекта „Архангел Спецназа“, Егор „Щит“», — написали в канале коллеги военкора. Они также оценили его как отличного командира и настоящего офицера, отмечая его лидерские качества и вклад в информационное освещение событий.
Согласно опубликованному некрологу в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте», посвященном студентам и выпускникам, Егор завершил обучение в Московском высшем военном общевойсковом командном училище в июле 2021 года, получив звание старшего лейтенанта. Он был известен по фразе: «А чего приуныли то?». Telegram-канал «Архангел спецназа Z» был создан в сентябре 2021 года и насчитывает более 1,1 млн подписчиков.
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