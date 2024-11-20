«Военкоры русской весны» сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве слышны взрывы, сообщают военкоры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве слышны взрывы на фоне ракетной опасности. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Ракетный удар наносится по Киеву», — передает telegram-канал. Кроме того, в Полтавской, Черкасской, Черниговской, Ровненской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Сумской областях объявлена ракетная опасность.
Ранее в Киеве закрылись посольства Греции, Италии и США. Это связано с угрозами безопасности в регионе, передает RT.
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