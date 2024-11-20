«Военкоры русской весны» сообщили о взрывах в Киеве

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В Киеве слышны взрывы, сообщают военкоры
В Киеве слышны взрывы, сообщают военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве слышны взрывы на фоне ракетной опасности. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». 

«Ракетный удар наносится по Киеву», — передает telegram-канал. Кроме того, в Полтавской, Черкасской, Черниговской, Ровненской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Сумской областях объявлена ракетная опасность. 

Ранее в Киеве закрылись посольства Греции, Италии и США. Это связано с угрозами безопасности в регионе, передает RT

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В Киеве слышны взрывы на фоне ракетной опасности. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».  «Ракетный удар наносится по Киеву», — передает telegram-канал. Кроме того, в Полтавской, Черкасской, Черниговской, Ровненской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Сумской областях объявлена ракетная опасность.  Ранее в Киеве закрылись посольства Греции, Италии и США. Это связано с угрозами безопасности в регионе, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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