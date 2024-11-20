Эрдоган осудил разрешение Байдена бить ВСУ дальнобойными ракетами вглубь России

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Разрешение бить вглубь России может привести к эскалации конфликта, заявил глава Турции
Разрешение бить вглубь России может привести к эскалации конфликта, заявил глава Турции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Анкара не поддерживает разрешение Джо Байдена Киеву бить американскими ракетами вглубь России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Прежде всего, мы не считаем правильным это решение и не поощряем его», — сказал Эрдоган. Его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что данное решение приведет к эскалации конфликта на Украине и большей реакции со стороны России.

Раннее глава Турции на саммите G20 в Рио-де-Жанейро выразил обеспокоенность по поводу использования ВСУ дальнобойных ракет на фоне атаки ATACMS по Брянской области. Тогда он заявил, что это усиливает риски ядерного конфликта.

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Анкара не поддерживает разрешение Джо Байдена Киеву бить американскими ракетами вглубь России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Прежде всего, мы не считаем правильным это решение и не поощряем его», — сказал Эрдоган. Его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что данное решение приведет к эскалации конфликта на Украине и большей реакции со стороны России. Раннее глава Турции на саммите G20 в Рио-де-Жанейро выразил обеспокоенность по поводу использования ВСУ дальнобойных ракет на фоне атаки ATACMS по Брянской области. Тогда он заявил, что это усиливает риски ядерного конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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