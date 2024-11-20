Российские войска освободили населенный пункт Ильинка в ДНР

20 ноября 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли под контроль поселок Ильинка в ДНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ успешно освободили населенный пункт Ильинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики», — сообщили МО РФ. Подробности операции не приводятся. Ранее стало известно о том, что ВСУ утратили контроль над населенными пунктами Трудовое, Ильинка и Степановка на территории Донецкой Народной Республики. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов уточнил, что украинские военные, которые не смогли своевременно выйти из этих районов, сдаются в плен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ успешно освободили населенный пункт Ильинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики», — сообщили МО РФ. Подробности операции не приводятся. Ранее стало известно о том, что ВСУ утратили контроль над населенными пунктами Трудовое, Ильинка и Степановка на территории Донецкой Народной Республики. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов уточнил, что украинские военные, которые не смогли своевременно выйти из этих районов, сдаются в плен.