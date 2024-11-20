ВС РФ успешно освободили населенный пункт Ильинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики», — сообщили МО РФ. Подробности операции не приводятся.
Ранее стало известно о том, что ВСУ утратили контроль над населенными пунктами Трудовое, Ильинка и Степановка на территории Донецкой Народной Республики. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов уточнил, что украинские военные, которые не смогли своевременно выйти из этих районов, сдаются в плен.
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