ВС РФ уничтожили группировку ВСУ в Курской области

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ВС РФ ликвидировали группировку ВСУ в Ольговской роще
ВС РФ ликвидировали группировку ВСУ в Ольговской роще Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Завершено уничтожение группировки ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории региона, сообщили в Минобороны РФ.

За последние сутки ВСУ понесли значительные потери, которые включают более 400 убитых военнослужащих. Кроме того, были уничтожены шесть боевых машин пехоты, в том числе одна немецкая БМП «Marder». Также были потеряны четыре бронетранспортера, включая американский бронетранспортер М113. Среди другой потерянной техники — самоходная артиллерийская установка «Богдана» и британская самоходная артиллерийская установка AS-90, станция радиоэлектронной борьбы и 20 автомобилей. Отмечается, что 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

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Завершено уничтожение группировки ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории региона, сообщили в Минобороны РФ. За последние сутки ВСУ понесли значительные потери, которые включают более 400 убитых военнослужащих. Кроме того, были уничтожены шесть боевых машин пехоты, в том числе одна немецкая БМП «Marder». Также были потеряны четыре бронетранспортера, включая американский бронетранспортер М113. Среди другой потерянной техники — самоходная артиллерийская установка «Богдана» и британская самоходная артиллерийская установка AS-90, станция радиоэлектронной борьбы и 20 автомобилей. Отмечается, что 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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