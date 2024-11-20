Завершено уничтожение группировки ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории региона, сообщили в Минобороны РФ.
За последние сутки ВСУ понесли значительные потери, которые включают более 400 убитых военнослужащих. Кроме того, были уничтожены шесть боевых машин пехоты, в том числе одна немецкая БМП «Marder». Также были потеряны четыре бронетранспортера, включая американский бронетранспортер М113. Среди другой потерянной техники — самоходная артиллерийская установка «Богдана» и британская самоходная артиллерийская установка AS-90, станция радиоэлектронной борьбы и 20 автомобилей. Отмечается, что 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.
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