Массовое ДТП с участием восьми большегрузов произошло около города Юрюзани на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Областного государственного учреждения «Противопожарная служба» (ОГУ ППС).
«На 1662-м километре федеральной трассы М-5 „Урал“, вблизи города Юрюзани Челябинской области, произошло массовое ДТП с участием восьми большегрузов. Никто не пострадал», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Сообщение о происшествии на пульт диспетчера ПЧ №121 поступило в 16:12. На федеральной трассе столкнулись семь автофургонов, двигавшихся в попутном направлении, и один — на встречном. Предварительно причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем одного из грузовиков, а также неблагоприятные погодные условия.
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