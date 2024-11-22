Восемь большегрузов столкнулись на федеральной трассе в Челябинской области. Фото

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Косули. Кетовский район. Курган, зима, трасса, трасса курган екатеринбург, Автодорога P-354
Авария произошла на трассе М-5 «Урал» Фото:

Массовое ДТП с участием восьми большегрузов произошло около города Юрюзани на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Областного государственного учреждения «Противопожарная служба» (ОГУ ППС).

«На 1662-м километре федеральной трассы М-5 „Урал“, вблизи города Юрюзани Челябинской области, произошло массовое ДТП с участием восьми большегрузов. Никто не пострадал», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Сообщение о происшествии на пульт диспетчера ПЧ №121 поступило в 16:12. На федеральной трассе столкнулись семь автофургонов, двигавшихся в попутном направлении, и один — на встречном. Предварительно причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем одного из грузовиков, а также неблагоприятные погодные условия.

Авария произошла в Катав-Ивановском районе
Авария произошла в Катав-Ивановском районе
Один из водителей нарушил скоростной режим
Один из водителей нарушил скоростной режим

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Массовое ДТП с участием восьми большегрузов произошло около города Юрюзани на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Областного государственного учреждения «Противопожарная служба» (ОГУ ППС). «На 1662-м километре федеральной трассы М-5 „Урал“, вблизи города Юрюзани Челябинской области, произошло массовое ДТП с участием восьми большегрузов. Никто не пострадал», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Сообщение о происшествии на пульт диспетчера ПЧ №121 поступило в 16:12. На федеральной трассе столкнулись семь автофургонов, двигавшихся в попутном направлении, и один — на встречном. Предварительно причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем одного из грузовиков, а также неблагоприятные погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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