Происшествия ДТП Восемь большегрузов столкнулись на федеральной трассе в Челябинской области. Фото 22 ноября 2024 в 18:38 Размер текста - 17 + Авария произошла на трассе М-5 «Урал» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Массовое ДТП с участием восьми большегрузов произошло около города Юрюзани на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Областного государственного учреждения «Противопожарная служба» (ОГУ ППС). «На 1662-м километре федеральной трассы М-5 „Урал“, вблизи города Юрюзани Челябинской области, произошло массовое ДТП с участием восьми большегрузов. Никто не пострадал», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Сообщение о происшествии на пульт диспетчера ПЧ №121 поступило в 16:12. На федеральной трассе столкнулись семь автофургонов, двигавшихся в попутном направлении, и один — на встречном. Предварительно причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем одного из грузовиков, а также неблагоприятные погодные условия. Авария произошла в Катав-Ивановском районе Официальный сайт ОГУ «ППС ЧО» Один из водителей нарушил скоростной режим Официальный сайт ОГУ «ППС ЧО» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Массовое ДТП с участием восьми большегрузов произошло около города Юрюзани на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Областного государственного учреждения «Противопожарная служба» (ОГУ ППС). «На 1662-м километре федеральной трассы М-5 „Урал“, вблизи города Юрюзани Челябинской области, произошло массовое ДТП с участием восьми большегрузов. Никто не пострадал», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Сообщение о происшествии на пульт диспетчера ПЧ №121 поступило в 16:12. На федеральной трассе столкнулись семь автофургонов, двигавшихся в попутном направлении, и один — на встречном. Предварительно причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем одного из грузовиков, а также неблагоприятные погодные условия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям