«Отжимаюсь 50-70 раз»: полпред Жога рассказал про свои увлечения

Уральский полпред Жога назвал спорт главным своим увлечением

27 ноября 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Артем Жога каждое утро старается делать зарядку Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога в свободное время любит готовить и ходить в спортзал. Ежедневно он приседает по 50 раз и через день отжимается. Об этом он рассказал в своем первом интервью. «Спортзал [увлечения]. Сегодня я вместо обеда пошел в спортзал. Считаю, что в здоровом теле — здоровый дух. Утром я всегда делаю зарядку, это тоже своего рода дисциплина. Поставил себе за правило, что человек должен приседать столько, сколько ему лет. Поэтому я приседаю 50 раз каждое утро. И через день отжимаюсь где-то 50-70 раз», — поделился Жога. Полпред подчеркнул, что из-за сложного рабочего графика не всегда удается в точности следовать дисциплине. Например, если прилетает в Екатеринбург в четыре утра, зарядку сделать уже не удается, поэтому все приходится наверстывать вечером. А готовит Жога рыбу (до начала боевых действий на Украине у него был рыбный бизнес). «Предпочитаю морепродукты — пожарить креветки, рыбу посолить… В принципе, я люблю своего посола рыбу. Рецепт не очень сложный — соль, сахар и лимонный сок. Больше ничего не надо. Зато получается, когда делаешь с душой, очень вкусно. В магазине так не делают», — отметил полпред. Должность Жога занял 2 октября. В этом же интервью он рассказал, как это было: первыми о готовящемся назначении ему сообщили журналисты URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога в свободное время любит готовить и ходить в спортзал. Ежедневно он приседает по 50 раз и через день отжимается. Об этом он рассказал в своем первом интервью. «Спортзал [увлечения]. Сегодня я вместо обеда пошел в спортзал. Считаю, что в здоровом теле — здоровый дух. Утром я всегда делаю зарядку, это тоже своего рода дисциплина. Поставил себе за правило, что человек должен приседать столько, сколько ему лет. Поэтому я приседаю 50 раз каждое утро. И через день отжимаюсь где-то 50-70 раз», — поделился Жога. Полпред подчеркнул, что из-за сложного рабочего графика не всегда удается в точности следовать дисциплине. Например, если прилетает в Екатеринбург в четыре утра, зарядку сделать уже не удается, поэтому все приходится наверстывать вечером. А готовит Жога рыбу (до начала боевых действий на Украине у него был рыбный бизнес). «Предпочитаю морепродукты — пожарить креветки, рыбу посолить… В принципе, я люблю своего посола рыбу. Рецепт не очень сложный — соль, сахар и лимонный сок. Больше ничего не надо. Зато получается, когда делаешь с душой, очень вкусно. В магазине так не делают», — отметил полпред. Должность Жога занял 2 октября. В этом же интервью он рассказал, как это было: первыми о готовящемся назначении ему сообщили журналисты URA.RU.