Как ученик элитной гимназии Екатеринбурга пришел на ОГЭ в ночнушке

Ученик екатеринбургской элитной гимназии №5, который попал на видео в женском пеньюаре в пункте проведения ОГЭ, переоделся в комнате для хранения личных вещей. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«Переоделся в кабинете для хранения личных вещей в экзаменационном пункте лицея №173, где проходил экзамен. Из кабинета в таком виде никуда не выходил», — сообщили в мэрии, предположив, что видеосъемка могла произойти в этот момент. После замечания классного руководителя мальчик переоделся.
Инцидент произошел еще 6 июня. Кадры мальчика в ночнушке стали распространять накануне его знакомые. Они считают, что он якобы ведет анонимный telegram-канал, где подросток публикует видео, где, в частности, напивался с отцом.
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