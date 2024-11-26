26 ноября 2024

Как ученик элитной гимназии Екатеринбурга пришел на ОГЭ в ночнушке

В екатеринбургской гимназии №5 парня не пустили на экзамен в пеньюаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Гимназист переоделся в обычную одежду после замечания классного руководителя Фото:

Ученик екатеринбургской элитной гимназии №5, который попал на видео в женском пеньюаре в пункте проведения ОГЭ, переоделся в комнате для хранения личных вещей. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Переоделся в кабинете для хранения личных вещей в экзаменационном пункте лицея №173, где проходил экзамен. Из кабинета в таком виде никуда не выходил», — сообщили в мэрии, предположив, что видеосъемка могла произойти в этот момент. После замечания классного руководителя мальчик переоделся.

Инцидент произошел еще 6 июня. Кадры мальчика в ночнушке стали распространять накануне его знакомые. Они считают, что он якобы ведет анонимный telegram-канал, где подросток публикует видео, где, в частности, напивался с отцом.

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Ученик екатеринбургской элитной гимназии №5, который попал на видео в женском пеньюаре в пункте проведения ОГЭ, переоделся в комнате для хранения личных вещей. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Переоделся в кабинете для хранения личных вещей в экзаменационном пункте лицея №173, где проходил экзамен. Из кабинета в таком виде никуда не выходил», — сообщили в мэрии, предположив, что видеосъемка могла произойти в этот момент. После замечания классного руководителя мальчик переоделся. Инцидент произошел еще 6 июня. Кадры мальчика в ночнушке стали распространять накануне его знакомые. Они считают, что он якобы ведет анонимный telegram-канал, где подросток публикует видео, где, в частности, напивался с отцом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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