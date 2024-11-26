Общество Образование Как ученик элитной гимназии Екатеринбурга пришел на ОГЭ в ночнушке В екатеринбургской гимназии №5 парня не пустили на экзамен в пеньюаре 27 ноября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + Гимназист переоделся в обычную одежду после замечания классного руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученик екатеринбургской элитной гимназии №5, который попал на видео в женском пеньюаре в пункте проведения ОГЭ, переоделся в комнате для хранения личных вещей. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Переоделся в кабинете для хранения личных вещей в экзаменационном пункте лицея №173, где проходил экзамен. Из кабинета в таком виде никуда не выходил», — сообщили в мэрии, предположив, что видеосъемка могла произойти в этот момент. После замечания классного руководителя мальчик переоделся. Инцидент произошел еще 6 июня. Кадры мальчика в ночнушке стали распространять накануне его знакомые. Они считают, что он якобы ведет анонимный telegram-канал, где подросток публикует видео, где, в частности, напивался с отцом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ученик екатеринбургской элитной гимназии №5, который попал на видео в женском пеньюаре в пункте проведения ОГЭ, переоделся в комнате для хранения личных вещей. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Переоделся в кабинете для хранения личных вещей в экзаменационном пункте лицея №173, где проходил экзамен. Из кабинета в таком виде никуда не выходил», — сообщили в мэрии, предположив, что видеосъемка могла произойти в этот момент. После замечания классного руководителя мальчик переоделся. Инцидент произошел еще 6 июня. Кадры мальчика в ночнушке стали распространять накануне его знакомые. Они считают, что он якобы ведет анонимный telegram-канал, где подросток публикует видео, где, в частности, напивался с отцом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям