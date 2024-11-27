Челябинские горнолыжные курорты определились с ценами на новый сезон

Стоимость билетов катания на горнолыжных курортах в Челябинской области варьируется от 800 рублей до четырех тысяч рублей. Базы предлагают приобретать ски-пассы, которые рассчитаны на несколько часов действия. Прокат оборудования начинается от 1,1 тысячи рублей. URA.RU выяснило цены на новый сезон работы «горнолыжек».
Покататься со склонов можно минимум за 800 рублей
ГЛК «Солнечная Долина» (Миасс)
В ГЛК «Солнечная Долина» три часа безлимитной езды обойдутся в четыре тысячи рублей для взрослого, а для ребенка — в 2,5 тысячи рублей. Аренда комплекта, состоящего из лыж или сноуборда с ботинками, обойдется в 1,8 тысяч рублей в час. Дополнительное оборудование: шлем, перчатки, костюм, очки можно взять на прокат за 250-800 рублей.
ГЛЦ «Завьялиха» (Трехгорный)
Открытие трасс в «Завьялихе» состоится 30 ноября и 1 декабря. Для катания там будут доступны первый, второй и шестой склоны. Стоимость в эти дни 800 рублей за трехчасовой сеанс. На официальном сайте курорта актуальные цены на весь сезон опубликованы пока не были.
ГЛЦ «Банное» (под Магнитогорском)
Горнолыжный центр «Банное» предлагает любителям активного спорта два часа катания за 1800 рублей в будни. В выходные отдых уже обойдется в две тысячи рублей. За комплект для езды по снегу (ботинки, лыжи или сноуборд) взрослым придется отдать 1,5 тысячи рублей, детям — тысячу рублей. Прочий инвентарь предлагают по цене в 500 рублей.
ГЛЦ «Абзаково» (вблизи Магнитогорска)
В «Абзаково» стоимость двухчасового пропуска составляет 1,6 тысячи рублей (будни) и 1,8 тысячи рублей (выходные). Прокат спортивного инвентаря на два часа обойдется в 1,1 тысячи рублей.
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