Под Челябинском закрыли новую дорогу после подтопления

28 ноября 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Дорога утонула в начале сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок дороги между Еткулем и Еманжелинском Челябинской области, который в начале сентября затопило водой, закрыли для ремонта. Об этом URA.RU 28 ноября рассказали в региональном отделении Народного фронта. «Участок дороги Еткуль — Еманжелинка закрыт для проведения ремонтных работ в месте подтопления», — цитируют ОНФ ответ регионального минстроя после многочисленных обращений жителей. Водителям придется объездать данный участок. Дорога между поселками Разрез Батуринский и Белоносово начала затапливаться в первых числах сентября. Местные жители написали в соцсетях с просьбой решить проблему, так как путепровод недавно был отремонтирован. В ведомстве ответили, что ищут причину подъема воды в данном участке, после этого будут приняты меры. К тому времени наступили морозы и часть дороги превратилась в лед. «Дорогу, кстати, строила компания „ДорстройГрупп“ по нацпроекту „Безопасные и качественные дороги“ за 300 миллионов рублей. Крайне неудовлетворительный результат за такой бюджет!», — уточнили в ОНФ. Активисты добавили, что сейчас дорога перекрыта. В ОНФ пообещали проследить за ходом ремонта и качеством выполненных работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участок дороги между Еткулем и Еманжелинском Челябинской области, который в начале сентября затопило водой, закрыли для ремонта. Об этом URA.RU 28 ноября рассказали в региональном отделении Народного фронта. «Участок дороги Еткуль — Еманжелинка закрыт для проведения ремонтных работ в месте подтопления», — цитируют ОНФ ответ регионального минстроя после многочисленных обращений жителей. Водителям придется объездать данный участок. Дорога между поселками Разрез Батуринский и Белоносово начала затапливаться в первых числах сентября. Местные жители написали в соцсетях с просьбой решить проблему, так как путепровод недавно был отремонтирован. В ведомстве ответили, что ищут причину подъема воды в данном участке, после этого будут приняты меры. К тому времени наступили морозы и часть дороги превратилась в лед. «Дорогу, кстати, строила компания „ДорстройГрупп“ по нацпроекту „Безопасные и качественные дороги“ за 300 миллионов рублей. Крайне неудовлетворительный результат за такой бюджет!», — уточнили в ОНФ. Активисты добавили, что сейчас дорога перекрыта. В ОНФ пообещали проследить за ходом ремонта и качеством выполненных работ.