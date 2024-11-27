27 ноября 2024

Под Челябинском закрыли новую дорогу после подтопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги. Челябинск, лужа, асфальт, ремонт дороги
Дорога утонула в начале сентября Фото:

Участок дороги между Еткулем и Еманжелинском Челябинской области, который в начале сентября затопило водой, закрыли для ремонта. Об этом URA.RU 28 ноября рассказали в региональном отделении Народного фронта.

«Участок дороги Еткуль — Еманжелинка закрыт для проведения ремонтных работ в месте подтопления», — цитируют ОНФ ответ регионального минстроя после многочисленных обращений жителей. Водителям придется объездать данный участок.

Дорога между поселками Разрез Батуринский и Белоносово начала затапливаться в первых числах сентября. Местные жители написали в соцсетях с просьбой решить проблему, так как путепровод недавно был отремонтирован. В ведомстве ответили, что ищут причину подъема воды в данном участке, после этого будут приняты меры. К тому времени наступили морозы и часть дороги превратилась в лед.

«Дорогу, кстати, строила компания „ДорстройГрупп“ по нацпроекту „Безопасные и качественные дороги“ за 300 миллионов рублей. Крайне неудовлетворительный результат за такой бюджет!», — уточнили в ОНФ.

Активисты добавили, что сейчас дорога перекрыта. В ОНФ пообещали проследить за ходом ремонта и качеством выполненных работ.

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Участок дороги между Еткулем и Еманжелинском Челябинской области, который в начале сентября затопило водой, закрыли для ремонта. Об этом URA.RU 28 ноября рассказали в региональном отделении Народного фронта. «Участок дороги Еткуль — Еманжелинка закрыт для проведения ремонтных работ в месте подтопления», — цитируют ОНФ ответ регионального минстроя после многочисленных обращений жителей. Водителям придется объездать данный участок. Дорога между поселками Разрез Батуринский и Белоносово начала затапливаться в первых числах сентября. Местные жители написали в соцсетях с просьбой решить проблему, так как путепровод недавно был отремонтирован. В ведомстве ответили, что ищут причину подъема воды в данном участке, после этого будут приняты меры. К тому времени наступили морозы и часть дороги превратилась в лед. «Дорогу, кстати, строила компания „ДорстройГрупп“ по нацпроекту „Безопасные и качественные дороги“ за 300 миллионов рублей. Крайне неудовлетворительный результат за такой бюджет!», — уточнили в ОНФ. Активисты добавили, что сейчас дорога перекрыта. В ОНФ пообещали проследить за ходом ремонта и качеством выполненных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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