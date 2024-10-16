16 октября 2024

Под Челябинском утонула дорога. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Джабык, село в котором был пожар и Путин. Челябинск, сгоревший лес, дорога, горельник
Дорогу затопило еще в сентябре Фото:

Между поселками Разрез Батуринский и Белоносово Челябинской области в начале сентября затопило дорогу. Местные жители не раз обращались с просьбой исправить ситуацию, в региональном миндоре заявили, что проясняют причины подъема грунтовых вод, после чего примут меры.

«С сентября участок дороги между поселками Разрез Батуринский (Еманжелинский район) и Белоносово Еткульского района остается в воде. Скоро зима, большая лужа растаскивается колесами, создаются аварийные ситуации. Что там под водой, насколько уже размыло дорогу — неизвестно», — пишет Марина С. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Местные жители отмечают, что для многих это единственный путь на работу.

Водители сообщают, что этот участок дороги находится в низине, по обоим сторонам в поле плещется вода. В сентябре они уже обращались в областной миндор, где им ответили, что подтопление зафиксировано, дорога находится в проезжем состоянии, ситуация под контролем. Спустя месяц проблема не решена. В региональном миндоре на повторное обращение жителей ответили, что ищут причину подъема грунтовых вод.

«Рассматривается причина подъема уровня грунтовых вод на автодороге Еманжелинск — Еткуль. После определения причин будут приняты меры для устранения подтопления дороги», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Водители опасаются, что дорогу полностью размоют грунтовые воды
Водители опасаются, что дорогу полностью размоют грунтовые воды

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Между поселками Разрез Батуринский и Белоносово Челябинской области в начале сентября затопило дорогу. Местные жители не раз обращались с просьбой исправить ситуацию, в региональном миндоре заявили, что проясняют причины подъема грунтовых вод, после чего примут меры. «С сентября участок дороги между поселками Разрез Батуринский (Еманжелинский район) и Белоносово Еткульского района остается в воде. Скоро зима, большая лужа растаскивается колесами, создаются аварийные ситуации. Что там под водой, насколько уже размыло дорогу — неизвестно», — пишет Марина С. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Местные жители отмечают, что для многих это единственный путь на работу. Водители сообщают, что этот участок дороги находится в низине, по обоим сторонам в поле плещется вода. В сентябре они уже обращались в областной миндор, где им ответили, что подтопление зафиксировано, дорога находится в проезжем состоянии, ситуация под контролем. Спустя месяц проблема не решена. В региональном миндоре на повторное обращение жителей ответили, что ищут причину подъема грунтовых вод. «Рассматривается причина подъема уровня грунтовых вод на автодороге Еманжелинск — Еткуль. После определения причин будут приняты меры для устранения подтопления дороги», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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