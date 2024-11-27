Захваченную технику НАТО навсегда разместят в Верхней Пышме

27 ноября 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Образцы техники будут храниться в парке «Патриот» (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU Передвижную выставку трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа», захваченную в ходе спецоперации на Украине, разместят на постоянное хранение в парке «Патриот» Центрального военного округа в Верхней Пышме. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ЦВО. «Выставка по 28 ноября работает в Ульяновске, затем возвращается в Свердловскую область. Выставка будет размещена на постоянное хранение в парке „Патриот“» — следует из сообщения. На выставке представлено 14 образцов захваченной техники, включая тяжелые танки, бронетранспортеры и бронеавтомобили, произведенные в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украине. Почти за полгода работы экспозиция посетила 13 регионов Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Экспозицию успели посмотреть более 1,3 миллиона человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Передвижную выставку трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа», захваченную в ходе спецоперации на Украине, разместят на постоянное хранение в парке «Патриот» Центрального военного округа в Верхней Пышме. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ЦВО. «Выставка по 28 ноября работает в Ульяновске, затем возвращается в Свердловскую область. Выставка будет размещена на постоянное хранение в парке „Патриот“» — следует из сообщения. На выставке представлено 14 образцов захваченной техники, включая тяжелые танки, бронетранспортеры и бронеавтомобили, произведенные в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украине. Почти за полгода работы экспозиция посетила 13 регионов Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Экспозицию успели посмотреть более 1,3 миллиона человек.