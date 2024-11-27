Захваченную технику НАТО навсегда разместят в Верхней Пышме

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Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции. 2 мая 2024. Москва, техника нато, военная техника нато, военные трофеи нато, бредли, боевая машина пехоты бредли
Образцы техники будут храниться в парке «Патриот» (архивное фото) Фото:

Передвижную выставку трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа», захваченную в ходе спецоперации на Украине, разместят на постоянное хранение в парке «Патриот» Центрального военного округа в Верхней Пышме. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ЦВО.

«Выставка по 28 ноября работает в Ульяновске, затем возвращается в Свердловскую область. Выставка будет размещена на постоянное хранение в парке „Патриот“» — следует из сообщения.

На выставке представлено 14 образцов захваченной техники, включая тяжелые танки, бронетранспортеры и бронеавтомобили, произведенные в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украине. Почти за полгода работы экспозиция посетила 13 регионов Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Экспозицию успели посмотреть более 1,3 миллиона человек.

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Передвижную выставку трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа», захваченную в ходе спецоперации на Украине, разместят на постоянное хранение в парке «Патриот» Центрального военного округа в Верхней Пышме. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ЦВО. «Выставка по 28 ноября работает в Ульяновске, затем возвращается в Свердловскую область. Выставка будет размещена на постоянное хранение в парке „Патриот“» — следует из сообщения. На выставке представлено 14 образцов захваченной техники, включая тяжелые танки, бронетранспортеры и бронеавтомобили, произведенные в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украине. Почти за полгода работы экспозиция посетила 13 регионов Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Экспозицию успели посмотреть более 1,3 миллиона человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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