ВС РФ поразили три РСЗО HIMARS на Украине

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Три РСЗО HIMARS были уничтожены на Украине и еще одна повреждена
Три РСЗО HIMARS были уничтожены на Украине и еще одна повреждена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВС РФ поразили три пусковые установки РСЗО HIMARS американского производства ударом четырех ракет в Сумской области Украины. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

«Прямое попадание четырех ракет по назначенным объектам. Потери противника составили не менее 30 боевиков и три пусковые установки HIMARS (одна ПУ повреждена)», — сообщают РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на существенное сокращение поставок ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS со стороны США. Он утверждает, что объемы поставок уменьшились в три раза.

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Бойцы ВС РФ поразили три пусковые установки РСЗО HIMARS американского производства ударом четырех ракет в Сумской области Украины. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. «Прямое попадание четырех ракет по назначенным объектам. Потери противника составили не менее 30 боевиков и три пусковые установки HIMARS (одна ПУ повреждена)», — сообщают РИА Новости. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на существенное сокращение поставок ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS со стороны США. Он утверждает, что объемы поставок уменьшились в три раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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