ВС РФ поразили три РСЗО HIMARS на Украине

Бойцы ВС РФ поразили три пусковые установки РСЗО HIMARS американского производства ударом четырех ракет в Сумской области Украины. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
«Прямое попадание четырех ракет по назначенным объектам. Потери противника составили не менее 30 боевиков и три пусковые установки HIMARS (одна ПУ повреждена)», — сообщают РИА Новости.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на существенное сокращение поставок ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS со стороны США. Он утверждает, что объемы поставок уменьшились в три раза.
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