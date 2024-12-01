В России ищут новые возможности противостоять украинским FPV-дронам

В конце октября 2024 года Министерство промышленности и торговли провело встречу, посвященную разработке устройств для обнаружения и противодействия FPV-дронам ВСУ. Об этом стало известно из письма заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Сергея Литвинова.
«Минпромторг в конце октября провел совещание по вопросу создания средств обнаружения и противодействия FPV-дронам с оптоволоконными каналами управления. <...> По его итогам министерство попросило предприятия направить свои предложения по этой тематике», — передает РБК содержание письма. Также ведомство попросило указать, какие существуют средства защиты, предложить проведение опытно-конструкторских работ для их разработки, а также оценить предполагаемые финансовые затраты на их производство.
Пресс-служба Минпромторга сообщила, что это плановая работа по актуализации информации о разработчиках и производителях. Там не стали раскрывать подробности о поступивших предложениях.
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