В России ищут новые возможности противостоять украинским FPV-дронам

РБК: Минпромторг собирает разработки по защите от FPV-дронов
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Минпромторг попросил предприятия назвать финансовые затраты на производство средств защиты от дронов ВСУ
Минпромторг попросил предприятия назвать финансовые затраты на производство средств защиты от дронов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В конце октября 2024 года Министерство промышленности и торговли провело встречу, посвященную разработке устройств для обнаружения и противодействия FPV-дронам ВСУ. Об этом стало известно из письма заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Сергея Литвинова.

«Минпромторг в конце октября провел совещание по вопросу создания средств обнаружения и противодействия FPV-дронам с оптоволоконными каналами управления. <...> По его итогам министерство попросило предприятия направить свои предложения по этой тематике», — передает РБК содержание письма. Также ведомство попросило указать, какие существуют средства защиты, предложить проведение опытно-конструкторских работ для их разработки, а также оценить предполагаемые финансовые затраты на их производство.

Пресс-служба Минпромторга сообщила, что это плановая работа по актуализации информации о разработчиках и производителях. Там не стали раскрывать подробности о поступивших предложениях. 

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В конце октября 2024 года Министерство промышленности и торговли провело встречу, посвященную разработке устройств для обнаружения и противодействия FPV-дронам ВСУ. Об этом стало известно из письма заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Сергея Литвинова. «Минпромторг в конце октября провел совещание по вопросу создания средств обнаружения и противодействия FPV-дронам с оптоволоконными каналами управления. <...> По его итогам министерство попросило предприятия направить свои предложения по этой тематике», — передает РБК содержание письма. Также ведомство попросило указать, какие существуют средства защиты, предложить проведение опытно-конструкторских работ для их разработки, а также оценить предполагаемые финансовые затраты на их производство. Пресс-служба Минпромторга сообщила, что это плановая работа по актуализации информации о разработчиках и производителях. Там не стали раскрывать подробности о поступивших предложениях. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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