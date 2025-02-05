Пашинян заявил о повышении уровня независимости Армении

Пашинян: Армения становится все более независимой страной
© Служба новостей «URA.RU»
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Пашинян уверен в росте независимости Армении
Пашинян уверен в росте независимости Армении Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о росте уровня суверенитета страны. Он подчеркнул успехи во внешней политике и политике балансирования, считая, что эти достижения способствуют укреплению независимости Армении.

«Мы активно работаем в сфере внешней политики, идет реализация политики балансирования и сбалансированности. <...> Несмотря на все вызовы, нам удалось повысить уровень нашей независимости и суверенитета, и я обычно говорю, что Армения становится все более независимой страной, что очень важно», — заявил Пашинян во время своего выступления в Атлантическом совете в США. Его слова прозвучали во время эфира издания Tert на YouTube. 

Пашинян уточнил, что появляются новые возможности и вызовы. Он также упомянул о стратегическом партнерстве с США, подписанном недавно, и выразил надежду на новую страницу в отношениях между двумя странами.

Ранее, 14 января 2025 года, в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и еще действующий тогда госсекретарь США Энтони Блинкен подписали соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами. Мирзоян отметил, что данный документ создает крепкую основу для двустороннего сотрудничества в различных областях, включая укрепление экономических и энергетических отношений, развитие военного и безопасного взаимодействия, укрепление демократических структур, продвижение правосудия и верховенства закона, а также поддержку инноваций и развития высоких технологий.

Президент России Владимир Путин не оставил без внимания резкое сближение Армении с Западом. Российский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Армении, посвященный действиям Еревана в контексте отношений с США и Европейским Союзом, а также рассмотрел вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о росте уровня суверенитета страны. Он подчеркнул успехи во внешней политике и политике балансирования, считая, что эти достижения способствуют укреплению независимости Армении. «Мы активно работаем в сфере внешней политики, идет реализация политики балансирования и сбалансированности. <...> Несмотря на все вызовы, нам удалось повысить уровень нашей независимости и суверенитета, и я обычно говорю, что Армения становится все более независимой страной, что очень важно», — заявил Пашинян во время своего выступления в Атлантическом совете в США. Его слова прозвучали во время эфира издания Tert на YouTube.  Пашинян уточнил, что появляются новые возможности и вызовы. Он также упомянул о стратегическом партнерстве с США, подписанном недавно, и выразил надежду на новую страницу в отношениях между двумя странами. Ранее, 14 января 2025 года, в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и еще действующий тогда госсекретарь США Энтони Блинкен подписали соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами. Мирзоян отметил, что данный документ создает крепкую основу для двустороннего сотрудничества в различных областях, включая укрепление экономических и энергетических отношений, развитие военного и безопасного взаимодействия, укрепление демократических структур, продвижение правосудия и верховенства закона, а также поддержку инноваций и развития высоких технологий. Президент России Владимир Путин не оставил без внимания резкое сближение Армении с Западом. Российский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Армении, посвященный действиям Еревана в контексте отношений с США и Европейским Союзом, а также рассмотрел вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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