Что такое микоплазменная пневмония и как ее распознать

В России зафиксирован рост заболеваемости микоплазменной пневмонией
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Особенно подвержены заражению микоплазменной пневмонией люди с ослабленным иммунитетом
Особенно подвержены заражению микоплазменной пневмонией люди с ослабленным иммунитетом Фото:

В России наблюдается рост числа заболеваний микоплазменной пневмонией. Особенно уязвимы к этой инфекции люди с ослабленной иммунной системой. Медицинские специалисты подчеркивают, что главная опасность заболевания заключается в том, что оно протекает незаметно и поражает органы человека. Что такое микоплазменная пневмония, симптомы и методы лечения — в материале URA.RU.

Что такое микоплазменная пневмония

Микоплазменная пневмония — нестандартное воспаление легких, вызванное бактерией Mycoplasma pneumoniae. Этот вид инфекции может проявляться через назофарингит, трахеит, бронхит, пневмонию и бронхиальную астму.

Передача инфекции происходит по воздушно-капельному пути, например, при чихании или кашле. Это делает болезнь особенно заразной в условиях тесного контакта с зараженным человеком. После попадания в дыхательные пути микроорганизм продвигается к нижним отделам легких, где начинается его активное размножение, вызывающее воспаление легких с характерными симптомами. Цикл развития микоплазмы составляет приблизительно 6 дней.

Микоплазменная пневмония чаще всего встречается у детей и подростков и распространена в организованных коллективах, таких как дошкольные учреждения, школы, университеты или воинские части. Также она может передаваться в рамках одной семьи.

Главная опасность микоплазменной пневмонии

Главная опасность болезни в том, что она протекает незаметно. Микоплазма маскируется под клетки респираторного эпителия человека, что усложняет своевременное распознавание и борьбу с инфекцией. Это ведет к затруднениям в диагностике и лечении микоплазменной пневмонии. Также заболевание может поражать не только легкие, но и другие органы.

Как распознать микоплазменную пневмонию

Симптомами заболевания являются заложенность носа, сухость в носоглотке, першение в горле и осиплость голоса. Наблюдается ухудшение общего состояния здоровья, постепенное повышение температуры тела, слабость и усиление потливости.

У больных фиксируется чувство усталости, ломота в теле, головные боли, охриплость, ринит и непрерывный сухой кашель. Среди детей часто встречается кашель, похожий на коклюш, который сопровождается болями в грудной клетке и животе.

Болезнь передается через воздушно-капельный или воздушно-пылевой путь за счет контакта с инфицированными лицами или бессимптомными носителями. Также возможно распространение через загрязненные предметы быта или руки.

Как лечить микоплазменную пневмонию

В большинстве случаев, лечение микоплазменной инфекции оказывается эффективным, если антибактериальные препараты применяются на ранней стадии. Использование антибиотиков необходимо не только для лечения инфекции, но и для снижения риска повторных заражений.

Пациенту могут быть рекомендованы средства для снижения температуры, муколитические и отхаркивающие средства, местные антисептики. Также рекомендуется соблюдение постельного режима, обильное употребление жидкости и легкая диета, богатая витаминами и микроэлементами.

После полного выздоровления у пациента формируется длительный иммунитет к этой инфекции, который может сохраняться от пяти до десяти лет.

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В России наблюдается рост числа заболеваний микоплазменной пневмонией. Особенно уязвимы к этой инфекции люди с ослабленной иммунной системой. Медицинские специалисты подчеркивают, что главная опасность заболевания заключается в том, что оно протекает незаметно и поражает органы человека. Что такое микоплазменная пневмония, симптомы и методы лечения — в материале URA.RU. Что такое микоплазменная пневмония Микоплазменная пневмония — нестандартное воспаление легких, вызванное бактерией Mycoplasma pneumoniae. Этот вид инфекции может проявляться через назофарингит, трахеит, бронхит, пневмонию и бронхиальную астму. Передача инфекции происходит по воздушно-капельному пути, например, при чихании или кашле. Это делает болезнь особенно заразной в условиях тесного контакта с зараженным человеком. После попадания в дыхательные пути микроорганизм продвигается к нижним отделам легких, где начинается его активное размножение, вызывающее воспаление легких с характерными симптомами. Цикл развития микоплазмы составляет приблизительно 6 дней. Микоплазменная пневмония чаще всего встречается у детей и подростков и распространена в организованных коллективах, таких как дошкольные учреждения, школы, университеты или воинские части. Также она может передаваться в рамках одной семьи. Главная опасность микоплазменной пневмонии Главная опасность болезни в том, что она протекает незаметно. Микоплазма маскируется под клетки респираторного эпителия человека, что усложняет своевременное распознавание и борьбу с инфекцией. Это ведет к затруднениям в диагностике и лечении микоплазменной пневмонии. Также заболевание может поражать не только легкие, но и другие органы. Как распознать микоплазменную пневмонию Симптомами заболевания являются заложенность носа, сухость в носоглотке, першение в горле и осиплость голоса. Наблюдается ухудшение общего состояния здоровья, постепенное повышение температуры тела, слабость и усиление потливости. У больных фиксируется чувство усталости, ломота в теле, головные боли, охриплость, ринит и непрерывный сухой кашель. Среди детей часто встречается кашель, похожий на коклюш, который сопровождается болями в грудной клетке и животе. Болезнь передается через воздушно-капельный или воздушно-пылевой путь за счет контакта с инфицированными лицами или бессимптомными носителями. Также возможно распространение через загрязненные предметы быта или руки. Как лечить микоплазменную пневмонию В большинстве случаев, лечение микоплазменной инфекции оказывается эффективным, если антибактериальные препараты применяются на ранней стадии. Использование антибиотиков необходимо не только для лечения инфекции, но и для снижения риска повторных заражений. Пациенту могут быть рекомендованы средства для снижения температуры, муколитические и отхаркивающие средства, местные антисептики. Также рекомендуется соблюдение постельного режима, обильное употребление жидкости и легкая диета, богатая витаминами и микроэлементами. После полного выздоровления у пациента формируется длительный иммунитет к этой инфекции, который может сохраняться от пяти до десяти лет.
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