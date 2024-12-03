Песков сообщил о деталях визита президента Ирана в Россию

Песков: визит президента Ирана в Россию состоится в ближайшее время

Нет четкого понимания, когда состоится визит Пезешкиана в РФ, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла сообщил о деталях предстоящего визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в РФ. Он заявил, что визит состоится в ближайшее время.

«Стороны не намерены тянуть с подписанием соглашения. Такой визит готовится», — заявил Песков. Он также подчеркнул, что в настоящее время нет четкого понимания относительно того, когда может состояться этот визит. Тем не менее, Песков добавил, что в случае необходимости подобные контакты могут быть быстро согласованы.