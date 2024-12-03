Песков сообщил о деталях визита президента Ирана в Россию

Песков: визит президента Ирана в Россию состоится в ближайшее время
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© Служба новостей «URA.RU»
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, песков дмитрий
Нет четкого понимания, когда состоится визит Пезешкиана в РФ, заявил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла сообщил о деталях предстоящего визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в РФ. Он заявил, что визит состоится в ближайшее время.

«Стороны не намерены тянуть с подписанием соглашения. Такой визит готовится», — заявил Песков. Он также подчеркнул, что в настоящее время нет четкого понимания относительно того, когда может состояться этот визит. Тем не менее, Песков добавил, что в случае необходимости подобные контакты могут быть быстро согласованы.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла сообщил о деталях предстоящего визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в РФ. Он заявил, что визит состоится в ближайшее время. «Стороны не намерены тянуть с подписанием соглашения. Такой визит готовится», — заявил Песков. Он также подчеркнул, что в настоящее время нет четкого понимания относительно того, когда может состояться этот визит. Тем не менее, Песков добавил, что в случае необходимости подобные контакты могут быть быстро согласованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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