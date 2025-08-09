В Ростовской области ввели режим ЧС

В Новосибирске после атаки беспилотника на многоквартирный дом на улице Левобережной введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В результате взрыва на уровне 18 этажа начался пожар в одной из нежилых квартир 20-этажного здания, повреждены остекление и две квартиры.
«По предварительной оценке специалистов, в многоэтажке повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15 по 20 этажи. По месту приняли решение ввести режим ЧС», — отметил Слюсарь. Об этом он заявил в своем официальном telegram-канале.
Губернатор уточнил, что встретился с жителями пострадавших квартир и обсудил с ними дальнейшие меры по восстановлению жилья. Застройщик обязался до 15 августа завершить восстановление остекления и мест общего пользования, а до 22 августа — полностью закончить фасадные работы. Слюсарь поручил муниципальной комиссии ускорить работу по фиксации ущерба, чтобы жители могли оперативно получить единовременные выплаты.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Ростовскую область. В микрорайоне Левобережный произошел взрыв и возгорание на 18 этаже 20-этажного жилого дома из-за атаки беспилотного летательного аппарата.
