В Дагестане, Удмуртии и Крыму объявили беспилотную опасность

В Дагестане, Удмуртии, Крыму и Кабардино-Балкарии объявлен режим «беспилотная опасность» из-за зафиксированных полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи этих регионов. О введении режима сообщили региональные власти и республиканские управления МЧС на официальных ресурсах.
"В Удмуртии введен режим «Беспилотная опасность» — это означает, что на территории соседних регионов зафиксированы БПЛА", — заявил глава Удмуртской Республики Бречалов в своем telegram-канале. Он уточнил, что все расчеты в боевой готовности. Пассажиров местного аэропорта эвакуировали.
В Дагестане МЧС распространило в мессенджере оперативное предупреждение о возможных атаках беспилотников и рекомендовало жителям по возможности оставаться дома, укрываться в помещениях без окон и не подходить к стеклянным конструкциям. Также ведомство предупредило о вероятных перебоях мобильного интернета.
В Кабардино-Балкарии глава республики Казбек Коков обратился к жителям с просьбой следить за сообщениями официальных служб. "На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", — написал он в telegram-канале.
В Крымском районе Краснодарского края звучали сирены оповещения. Однократный сигнал означает объявление режима «беспилотная опасность», многократный — непосредственную атаку БПЛА, предупредил глава района Сергей Лесь в Telegram.
Ранее БПЛА сбили при подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
