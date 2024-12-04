В Екатеринбурге допросили главного свидетеля убийства Далера Бобиева

04 декабря 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова с июня 2023 находится в СИЗО Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В Екатеринбурге состоялся допрос ключевого свидетеля в деле об убийстве приемного ребенка Далера Бобиева — его сводной старшей сестры Даши. Заседание суда проходило в закрытом формате. Состояние девочки во время процесса было подавленным, сообщил осведомленный источник URA.RU. «В прошлый раз, когда Дарья принимала участие в допросе 23 мая, она была на нервах, но старалась контролировать свои эмоции. Однако на сегодняшнем заседании она не смогла сдержать слез. Во время допроса она повторила свои предыдущие показания. Процесс прошел в закрытом режиме по инициативе обвинения, которую поддержала защита. Следующее заседание запланировано на 10 декабря», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу свердловского СКР. Ответ на момент публикации новости не поступил. Дозвониться до адвокатов, предоставляющих интересы потерпевшей стороны, не удалось. В Екатеринбурге летом 2023 года произошло трагическое событие, потрясшее общественность: исчез приемный ребенок Далер Бобиев. Спустя три дня после пропажи ребенка его тело нашли в гараже. Следствие выявило мрачные обстоятельства дела: Далер стал жертвой жестокого обращения со стороны своей приемной матери Вероники Наумовой. В ходе расследования выяснились подробности, которые дали основания предполагать участие в смерти ребенка не только опекунши, но и ее мужа Александра (он в разгар скандала был в зоне спецоперации РФ на Украине). В итоге Александр Наумов был приговорен к пяти годам лишения свободы. Судебный процесс в отношении Вероники Наумовой все еще продолжается. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге состоялся допрос ключевого свидетеля в деле об убийстве приемного ребенка Далера Бобиева — его сводной старшей сестры Даши. Заседание суда проходило в закрытом формате. Состояние девочки во время процесса было подавленным, сообщил осведомленный источник URA.RU. «В прошлый раз, когда Дарья принимала участие в допросе 23 мая, она была на нервах, но старалась контролировать свои эмоции. Однако на сегодняшнем заседании она не смогла сдержать слез. Во время допроса она повторила свои предыдущие показания. Процесс прошел в закрытом режиме по инициативе обвинения, которую поддержала защита. Следующее заседание запланировано на 10 декабря», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу свердловского СКР. Ответ на момент публикации новости не поступил. Дозвониться до адвокатов, предоставляющих интересы потерпевшей стороны, не удалось. В Екатеринбурге летом 2023 года произошло трагическое событие, потрясшее общественность: исчез приемный ребенок Далер Бобиев. Спустя три дня после пропажи ребенка его тело нашли в гараже. Следствие выявило мрачные обстоятельства дела: Далер стал жертвой жестокого обращения со стороны своей приемной матери Вероники Наумовой. В ходе расследования выяснились подробности, которые дали основания предполагать участие в смерти ребенка не только опекунши, но и ее мужа Александра (он в разгар скандала был в зоне спецоперации РФ на Украине). В итоге Александр Наумов был приговорен к пяти годам лишения свободы. Судебный процесс в отношении Вероники Наумовой все еще продолжается. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии, — в сюжете URA.RU.