04 декабря 2024

Полиция нашла вора, укравшего игрушки с новогодней елки в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция начала административное производство по статьям «мелкое хищение» и «мелкое хулиганство»
Полиция начала административное производство по статьям «мелкое хищение» и «мелкое хулиганство» Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полицейские установили мужчину, который снял с елки новогодние игрушки. Им оказался 70-летний житель, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Это местный житель, ему 70 лет. Поступок он совершил из добрых побуждений. Дедушке показалось, что игрушки слишком тяжелые и могут сломать ветви молодых неокрепших деревьев. Если ветки сломаются, то дерево до весны не доживет», — рассказали агентству в полиции.

Игрушки пенсионеру помог снять молодой человек — некоторые ветки действительно оказались сломаны под их весом. Однако, несмотря на добрые побуждения, действия югорчан попали под административную статью «мелкое хулиганство» и «мелкое хищение».

Ранее URA.RU писало, что вартовчанин украл с уличной елки игрушки и выбросил их в мусорку. Злодеяния «Гринча» запечатлели подписчики городского telegram-канала.

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В Нижневартовске (ХМАО) полицейские установили мужчину, который снял с елки новогодние игрушки. Им оказался 70-летний житель, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Это местный житель, ему 70 лет. Поступок он совершил из добрых побуждений. Дедушке показалось, что игрушки слишком тяжелые и могут сломать ветви молодых неокрепших деревьев. Если ветки сломаются, то дерево до весны не доживет», — рассказали агентству в полиции. Игрушки пенсионеру помог снять молодой человек — некоторые ветки действительно оказались сломаны под их весом. Однако, несмотря на добрые побуждения, действия югорчан попали под административную статью «мелкое хулиганство» и «мелкое хищение». Ранее URA.RU писало, что вартовчанин украл с уличной елки игрушки и выбросил их в мусорку. Злодеяния «Гринча» запечатлели подписчики городского telegram-канала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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