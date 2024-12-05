Зеленский подписал указ о санкциях против Грузии

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении Грузии. Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 декабря 2024 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“, — говорится в указе. Зеленский также прокомментировал этот документ в своем telegram-канале, уточнив, что он якобы направлен только на пророссийское грузинское правительство. По его мнению, эти ограничения помогут Грузии защититься от иностранного влияния. Украинский лидер призвал Запад действовать так же принципиально.
Зеленский анонсировал введение санкций в ночь с 4 на 5 декабря. Он выразил свое неодобрение текущей политики руководства Грузии, заявив, что оно действует «против своего народа». В дополнение к ограничениям, Зеленский упомянул о намерении обсудить ситуацию с Грузией с международными партнерами.
Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление Зеленского о введении санкций, назвав его выродком. «Выродок, угробивший свой народ, решил поиграть в мирового судью. Злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» — написала Захарова.
Ранее в Грузии начались протесты в связи с отказом правительства от переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Действующий премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал это «нацмайданом», а также заявил о его провале. Он подчеркнул, что действия оппозиции не привели к желаемым результатам, и это свидетельствует о поддержке населением действующего правительства и его курса.
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