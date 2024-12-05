На Челябинскую область обрушатся морозы до -25 градусов

06 декабря 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Самую холодную ночь обещают с воскресенья на понедельник (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области ожидается похолодание до -25 градусов. Классические декабрьские морозы обрушатся на регион в ближайшие выходные, с 7 по 9 декабря. «В ближайшие трое суток на Южный Урал будет оказывать свое влияние Скандинавский антициклон, который принесет в регион морозную погоду: температурный фон понизится и окажется в пределах декабрьских норм. В регионе ожидается днем 4-10 градусов мороза, по ночам 20-25 градусов ниже нуля», — сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. Метеорологи добавили, что каких-либо значительных осадков не ожидается, однако на дорогах сохраняется опасность гололедицы. В целом в ближайшие выходные в области будет преобладать переменная облачность, ветер северный либо северо-западный 4-9 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. В Челябинске днем около 6-8 градусов мороза, ночью до 13-15 градусов ниже нуля, в ночь на 9 декабря — до 19 градусов мороза. Синоптики предупреждали о похолодании, которое надвигается на Челябинскую область в связи с прохождением антициклона. Кроме того, на следующей неделе в регионе вероятны снегопады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области ожидается похолодание до -25 градусов. Классические декабрьские морозы обрушатся на регион в ближайшие выходные, с 7 по 9 декабря. «В ближайшие трое суток на Южный Урал будет оказывать свое влияние Скандинавский антициклон, который принесет в регион морозную погоду: температурный фон понизится и окажется в пределах декабрьских норм. В регионе ожидается днем 4-10 градусов мороза, по ночам 20-25 градусов ниже нуля», — сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. Метеорологи добавили, что каких-либо значительных осадков не ожидается, однако на дорогах сохраняется опасность гололедицы. В целом в ближайшие выходные в области будет преобладать переменная облачность, ветер северный либо северо-западный 4-9 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. В Челябинске днем около 6-8 градусов мороза, ночью до 13-15 градусов ниже нуля, в ночь на 9 декабря — до 19 градусов мороза. Синоптики предупреждали о похолодании, которое надвигается на Челябинскую область в связи с прохождением антициклона. Кроме того, на следующей неделе в регионе вероятны снегопады.