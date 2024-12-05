05 декабря 2024

«Горыныч в добрые руки»: жители ХМАО распродают змей в преддверии Нового года. Фото

Югорчане предлагают купить рептилий за 40 тысяч рублей в преддверии года Змеи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на змей варьируются от 10 до 40 тысяч рублей
Цены на змей варьируются от 10 до 40 тысяч рублей Фото:

В преддверии главного зимнего праздника югорчане стали распродавать змей — символ наступающего 2025 года. Тренд набирает обороты, как и в прошлом году с ящерицами.

«В 2023 году было много желающих приобрести ящериц, потому что был год Дракона. А сейчас, соответственно, распродают змей. Клиенты еще не торопятся с покупкой, пока только присматриваются», — узнал корреспондент URA.RU у одного из продавцов. Продажу объясняют по-разному: переезд, трудная жизненная ситуация, а у кого-то «переменились приоритеты». Некоторые же разводят змей целенаправленно на продажу.

Некоторые югорчане разводят змей целенаправленно для продажи
Некоторые югорчане разводят змей целенаправленно для продажи
Фото:

С начала декабря на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появилось более десятка публикаций о продаже змей. Клиентам предлагают на выбор рептилий разных пород — императорский удав, полозы, морфные змеи (порода с нетипичным окрасом — прим.ред.). «Шикарный Горыныч, три года, ручной. Только в добрые руки», — говорится в одном из объявлений. Цены на экзотического питомца варьируются от 10 до 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало про предновогодний ажиотаж в тату-салонах Сургута. Клиенты стали активнее записываться на сеансы в декабре, но несмотря на повышенный спрос мастера не торопятся повышать прайс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В преддверии главного зимнего праздника югорчане стали распродавать змей — символ наступающего 2025 года. Тренд набирает обороты, как и в прошлом году с ящерицами. «В 2023 году было много желающих приобрести ящериц, потому что был год Дракона. А сейчас, соответственно, распродают змей. Клиенты еще не торопятся с покупкой, пока только присматриваются», — узнал корреспондент URA.RU у одного из продавцов. Продажу объясняют по-разному: переезд, трудная жизненная ситуация, а у кого-то «переменились приоритеты». Некоторые же разводят змей целенаправленно на продажу. С начала декабря на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появилось более десятка публикаций о продаже змей. Клиентам предлагают на выбор рептилий разных пород — императорский удав, полозы, морфные змеи (порода с нетипичным окрасом — прим.ред.). «Шикарный Горыныч, три года, ручной. Только в добрые руки», — говорится в одном из объявлений. Цены на экзотического питомца варьируются от 10 до 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало про предновогодний ажиотаж в тату-салонах Сургута. Клиенты стали активнее записываться на сеансы в декабре, но несмотря на повышенный спрос мастера не торопятся повышать прайс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...