В преддверии главного зимнего праздника югорчане стали распродавать змей — символ наступающего 2025 года. Тренд набирает обороты, как и в прошлом году с ящерицами.
«В 2023 году было много желающих приобрести ящериц, потому что был год Дракона. А сейчас, соответственно, распродают змей. Клиенты еще не торопятся с покупкой, пока только присматриваются», — узнал корреспондент URA.RU у одного из продавцов. Продажу объясняют по-разному: переезд, трудная жизненная ситуация, а у кого-то «переменились приоритеты». Некоторые же разводят змей целенаправленно на продажу.
С начала декабря на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появилось более десятка публикаций о продаже змей. Клиентам предлагают на выбор рептилий разных пород — императорский удав, полозы, морфные змеи (порода с нетипичным окрасом — прим.ред.). «Шикарный Горыныч, три года, ручной. Только в добрые руки», — говорится в одном из объявлений. Цены на экзотического питомца варьируются от 10 до 40 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало про предновогодний ажиотаж в тату-салонах Сургута. Клиенты стали активнее записываться на сеансы в декабре, но несмотря на повышенный спрос мастера не торопятся повышать прайс.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!