В Турции нашли могилу настоящего Санта-Клауса

Археологи нашли в Турции могилу прототипа Санта-Клауса Николая Чудотворца
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Эксперты пока не знают, точно ли захоронение принадлежит прообразу Санта-Клауса Николаю Чудотворцу
Эксперты пока не знают, точно ли захоронение принадлежит прообразу Санта-Клауса Николаю Чудотворцу Фото:

В антальйском городе Демре, в храме Святого Николая был найден саркофаг, предположительно принадлежащий святителю Николаю Чудотворцу, который считается историческим прототипом современного Санта-Клауса. Об этом сообщает турецкое агентство DHA.

«В ходе бурения на нижнем этаже двухэтажного здания, окружающего церковь с юга, был обнаружен саркофаг. Считается также, что это может быть могила святителя Николая, который, как известно, похоронен где-то недалеко от священного теменоса или некрополя в Мире» — сообщает DHA.

Саркофаг был обнаружен под полом церкви, покрытой осадками после землетрясения и цунами, случившихся в средневековье. Говорить о том, принадлежит ли находка к могиле святого Николая, пока рано, отметила руководитель археологических работ, доцент доктор Эбру Фатма Финдык. Однако она выразила мнение, что эта находка поможет открыть новые аспекты истории.

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В антальйском городе Демре, в храме Святого Николая был найден саркофаг, предположительно принадлежащий святителю Николаю Чудотворцу, который считается историческим прототипом современного Санта-Клауса. Об этом сообщает турецкое агентство DHA. «В ходе бурения на нижнем этаже двухэтажного здания, окружающего церковь с юга, был обнаружен саркофаг. Считается также, что это может быть могила святителя Николая, который, как известно, похоронен где-то недалеко от священного теменоса или некрополя в Мире» — сообщает DHA. Саркофаг был обнаружен под полом церкви, покрытой осадками после землетрясения и цунами, случившихся в средневековье. Говорить о том, принадлежит ли находка к могиле святого Николая, пока рано, отметила руководитель археологических работ, доцент доктор Эбру Фатма Финдык. Однако она выразила мнение, что эта находка поможет открыть новые аспекты истории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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