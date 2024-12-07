В Турции нашли могилу настоящего Санта-Клауса

В антальйском городе Демре, в храме Святого Николая был найден саркофаг, предположительно принадлежащий святителю Николаю Чудотворцу, который считается историческим прототипом современного Санта-Клауса. Об этом сообщает турецкое агентство DHA.
«В ходе бурения на нижнем этаже двухэтажного здания, окружающего церковь с юга, был обнаружен саркофаг. Считается также, что это может быть могила святителя Николая, который, как известно, похоронен где-то недалеко от священного теменоса или некрополя в Мире» — сообщает DHA.
Саркофаг был обнаружен под полом церкви, покрытой осадками после землетрясения и цунами, случившихся в средневековье. Говорить о том, принадлежит ли находка к могиле святого Николая, пока рано, отметила руководитель археологических работ, доцент доктор Эбру Фатма Финдык. Однако она выразила мнение, что эта находка поможет открыть новые аспекты истории.
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