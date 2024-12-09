В Магнитогорске пройдет забег Дедов Морозов

В Магнитогорске Челябинской области 14 декабря фондом «Металлург» будет организован благотворительный забег Дедов Морозов. Организаторы уточняют, что праздничное мероприятие проведут на территории городского курорта «Притяжение». Там же откроют резиденцию Деда Мороза.
«Спортивный семейный праздник состоится 14 декабря и начнется в 11:00 у фонтана „Стальное сердце Родины“ в Арт-квартале. Принять участие в самом забеге могут и взрослые (дистанция 2025 метров), и дети (дистанция 150 метров). Стоимость слотов 700 и 500 рублей соответственно», — сообщили в группе «Благотворительный фонд „Металлург“» во «ВКонтакте».
В программу праздника, помимо самого забега, включены различные развлечения: ди-джей, угощения, розыгрыш призов и посещение резиденции Деда Мороза. Участники забега также получат новогодние колпаки и медали. Все собранные средства направят на лечение четырехлетнего мальчика.
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