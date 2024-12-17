Челябинские работодатели вынуждены принимать временных работников

Работодатели Челябинской области в условиях кадрового дефицита все чаще стали соглашаться на прием временных сотрудников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», за год количество вакансий в Челябинской области с частичной занятостью увеличилось на 34%.
«Дефицит специалистов и низкий уровень безработицы подталкивают компании к использованию вакансий с временной занятостью, что позволяет частично закрыть потребность в персонале. Для соискателей это возможность дополнительного заработка и выбора из большого числа предложений», — уточнили в пресс-службе.
Особенно высокий спрос наблюдается на сотрудников массового найма — курьеров, продавцов, грузчиков, упаковщиков, операторов call-центра и разнорабочих. В число популярных временных вакансий вошли также повара, пекари, врачи и педагоги. В некоторых случаях временную занятость предлагают высококвалифицированным специалистам.
Эксперты отмечают, что доля предложений временной занятости растет с 2021 года, однако в этом году ситуация обострилась. Теперь к практике найма временного персонала начали прибегать не только крупные компании и ретейлеры, традиционно увеличивающие штат в пиковые сезоны, но и предприятия складской, строительной и образовательной сфер.
Лидерами по медианной зарплате среди временных вакансий стали курьеры (130 тысяч рублей), монтажники (110 тысяч рублей), токари (80 тысяч рублей) и повара (61,5 тысячи рублей). Однако получение высокого дохода в этом формате чаще всего требует ненормированного графика и интенсивной работы с большим количеством смен.
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