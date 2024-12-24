Хирурги из США подарили мальчику из Лесного новые уши за 200 тысяч долларов. Фото

25 декабря 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

Степан родился с тяжелой формой тугоухости Фото: Елена Соболева Трехлетний Степа Соболев из Лесного (Свердловская область) перенес сложную операцию в калифорнийской клинике (США), благодаря которой он обрел слух. Мальчик страдал от тугоухости третьей степени и родился без ушных раковин. С помощью соотечественников семье удалось собрать необходимую сумму в размере 200 тысяч долларов, что на тот момент соответствовало 20 миллионам рублей. В беседе с URA.RU мама мальчика Елена выразила признательность всем, кто принял участие в благотворительном сборе. История Степы появилась на сайте URA.RU 14 декабря 2023 года. Российские медики оказались не в состоянии восстановить слух мальчику, рожденному с тяжелой формой тугоухости и отсутствием ушных раковин. Врачи сообщили Елене, что ее сын никогда не будет слышать. Однако женщина не сдалась и начала искать возможности лечения за границей. В клинике Global Hearing Inc (Калифорния) специалисты подтвердили родителям возможность провести операцию, которая может помочь их сыну. Стоимость процедуры оценивалась в 20 миллионов рублей (200 000 долларов). Родители решили организовать сбор средств. «Дорогие друзья, волонтеры и наши волшебники! Сегодня мы хотим еще раз поблагодарить вас за здоровье и радость, подаренную Степану. Мы вернулись домой с двумя слышащими ушками, и это огромное счастье. В этот раз нам было очень тяжело и много разных трудных ситуаций в эту поездку, с которыми мы столкнулись и до последнего не понимали, сможем ли мы улететь домой вовремя и отпустит ли нас наш доктор. Это все мелочи по сравнению с радостью и конечным итогом. Все вы причастны к чуду для ребенка и полноценной жизни. Благодаря вам у нас все получилось, и Степаша слышит нас теперь двумя своими ушками. Благодарим всех вас и обнимаем!» — поделилась мама юного уральца Елена. URA.RU выражает благодарность каждому, кто не остался равнодушным и принял активное участие в распространении информации о Степе. Агентство продолжит следить за жизнью малыша. Фото: Елена Соболева Фото: Елена Соболева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трехлетний Степа Соболев из Лесного (Свердловская область) перенес сложную операцию в калифорнийской клинике (США), благодаря которой он обрел слух. Мальчик страдал от тугоухости третьей степени и родился без ушных раковин. С помощью соотечественников семье удалось собрать необходимую сумму в размере 200 тысяч долларов, что на тот момент соответствовало 20 миллионам рублей. В беседе с URA.RU мама мальчика Елена выразила признательность всем, кто принял участие в благотворительном сборе. История Степы появилась на сайте URA.RU 14 декабря 2023 года. Российские медики оказались не в состоянии восстановить слух мальчику, рожденному с тяжелой формой тугоухости и отсутствием ушных раковин. Врачи сообщили Елене, что ее сын никогда не будет слышать. Однако женщина не сдалась и начала искать возможности лечения за границей. В клинике Global Hearing Inc (Калифорния) специалисты подтвердили родителям возможность провести операцию, которая может помочь их сыну. Стоимость процедуры оценивалась в 20 миллионов рублей (200 000 долларов). Родители решили организовать сбор средств. «Дорогие друзья, волонтеры и наши волшебники! Сегодня мы хотим еще раз поблагодарить вас за здоровье и радость, подаренную Степану. Мы вернулись домой с двумя слышащими ушками, и это огромное счастье. В этот раз нам было очень тяжело и много разных трудных ситуаций в эту поездку, с которыми мы столкнулись и до последнего не понимали, сможем ли мы улететь домой вовремя и отпустит ли нас наш доктор. Это все мелочи по сравнению с радостью и конечным итогом. Все вы причастны к чуду для ребенка и полноценной жизни. Благодаря вам у нас все получилось, и Степаша слышит нас теперь двумя своими ушками. Благодарим всех вас и обнимаем!» — поделилась мама юного уральца Елена. URA.RU выражает благодарность каждому, кто не остался равнодушным и принял активное участие в распространении информации о Степе. Агентство продолжит следить за жизнью малыша.