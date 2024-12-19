В пермских школах детей кормили с нарушениями

Проверка регионального управления Роспотребнадзора показала, что в десятках школ Перми допускают нарушения при организации горячего питания. За первое полугодие 2024-2025 учебного года удалось охватить 350 образовательных учреждений, пояснила пресс-служба надзорного ведомства.
«Проведено более 1000 исследований готовых блюд на микробиологические показатели, калорийность, соответствие массы порций, температуру горячих блюд. В отношении операторов питания, поставщиков и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Вынесено постановлений на сумму, превышающую миллион рублей», — указано на сайте прикамского управления Роспотребнадзора.
Среди наиболее частных нарушений:
- несоблюдение санитарного состояния помещений;
- хранение личных вещей на рабочих местах в пищеблоке;
- ведение документации пищеблока;
- нарушение маркировки продуктов;
- нарушение технологии приготовления блюд и занижение объема порций;
- дефекты отделки складских помещений пищеблока.
Ранее прокуратура пресекла опасные поставки в школы и детские сады Кировского района прикамской столицы. В организации передавали просроченные продукты без необходимой маркировки.
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