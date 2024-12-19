19 декабря 2024

В пермских школах детей кормили с нарушениями

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты проверили более 1000 готовых блюд в учебных заведениях
Специалисты проверили более 1000 готовых блюд в учебных заведениях Фото:

Проверка регионального управления Роспотребнадзора показала, что в десятках школ Перми допускают нарушения при организации горячего питания. За первое полугодие 2024-2025 учебного года удалось охватить 350 образовательных учреждений, пояснила пресс-служба надзорного ведомства.

«Проведено более 1000 исследований готовых блюд на микробиологические показатели, калорийность, соответствие массы порций, температуру горячих блюд. В отношении операторов питания, поставщиков и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Вынесено постановлений на сумму, превышающую миллион рублей», — указано на сайте прикамского управления Роспотребнадзора.

Среди наиболее частных нарушений: 

  • несоблюдение санитарного состояния помещений;
  • хранение личных вещей на рабочих местах в пищеблоке;
  • ведение документации пищеблока;
  • нарушение маркировки продуктов;
  • нарушение технологии приготовления блюд и занижение объема порций;
  • дефекты отделки складских помещений пищеблока.

Ранее прокуратура пресекла опасные поставки в школы и детские сады Кировского района прикамской столицы. В организации передавали просроченные продукты без необходимой маркировки.

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Проверка регионального управления Роспотребнадзора показала, что в десятках школ Перми допускают нарушения при организации горячего питания. За первое полугодие 2024-2025 учебного года удалось охватить 350 образовательных учреждений, пояснила пресс-служба надзорного ведомства. «Проведено более 1000 исследований готовых блюд на микробиологические показатели, калорийность, соответствие массы порций, температуру горячих блюд. В отношении операторов питания, поставщиков и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Вынесено постановлений на сумму, превышающую миллион рублей», — указано на сайте прикамского управления Роспотребнадзора. Среди наиболее частных нарушений:  Ранее прокуратура пресекла опасные поставки в школы и детские сады Кировского района прикамской столицы. В организации передавали просроченные продукты без необходимой маркировки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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