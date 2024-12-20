Что известно о серии мощных взрывов в Киеве

В Киеве утром произошли мощные взрывы, связанные с работой сил противовоздушной обороны. Жители города слышали сигналы тревоги и видели дым. Взрывы произошли в разных районах столицы. Подробнее о ситуации в материале URA.RU.
Что произошло
По информации, поступившей в СМИ, серия мощных взрывов в Киеве началась рано утром 20 декабря. Первый взрыв прогремел на земле, после чего последовали еще три взрыва, которые, как предполагается, могли быть связаны с работой противовоздушной обороны. По свидетельствам очевидцев, взрывы произошли в разные моменты: первый зафиксирован в 07:12 по местному времени, а второй — уже через две минуты, в 07:14.
Где были взрывы
Согласно полученным данным, мощные взрывы произошли не только на окраинах города, но и в самом центре Киева. Очевидцы сообщали о том, что в районе железнодорожного вокзала наблюдается яркое зарево.
Что говорят очевидцы
Люди, оказавшиеся на месте событий, делятся своими впечатлениями об услышанных звуках тревоги и видимых облаках дыма. В частности, в северо-восточной части Киева была слышна работа сил противовоздушной обороны.
Последствия от взрывов
В результате взрывов возник пожар, который привел к сильному задымлению в центре города. По всей столице обнаружены несколько очагов возгораний. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о пожаре на складах в Бориспольском районе.
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