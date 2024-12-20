Что известно о серии мощных взрывов в Киеве

В Киеве 20 декабря произошли взрывы
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В разных районах Киева зафиксированы пожары
В разных районах Киева зафиксированы пожары Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве утром произошли мощные взрывы, связанные с работой сил противовоздушной обороны. Жители города слышали сигналы тревоги и видели дым. Взрывы произошли в разных районах столицы. Подробнее о ситуации в материале URA.RU.

Что произошло

По информации, поступившей в СМИ, серия мощных взрывов в Киеве началась рано утром 20 декабря. Первый взрыв прогремел на земле, после чего последовали еще три взрыва, которые, как предполагается, могли быть связаны с работой противовоздушной обороны. По свидетельствам очевидцев, взрывы произошли в разные моменты: первый зафиксирован в 07:12 по местному времени, а второй — уже через две минуты, в 07:14.

Где были взрывы

Согласно полученным данным, мощные взрывы произошли не только на окраинах города, но и в самом центре Киева. Очевидцы сообщали о том, что в районе железнодорожного вокзала наблюдается яркое зарево.

Что говорят очевидцы

Люди, оказавшиеся на месте событий, делятся своими впечатлениями об услышанных звуках тревоги и видимых облаках дыма. В частности, в северо-восточной части Киева была слышна работа сил противовоздушной обороны.

Последствия от взрывов

В результате взрывов возник пожар, который привел к сильному задымлению в центре города. По всей столице обнаружены несколько очагов возгораний. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о пожаре на складах в Бориспольском районе.

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В Киеве утром произошли мощные взрывы, связанные с работой сил противовоздушной обороны. Жители города слышали сигналы тревоги и видели дым. Взрывы произошли в разных районах столицы. Подробнее о ситуации в материале URA.RU. Что произошло По информации, поступившей в СМИ, серия мощных взрывов в Киеве началась рано утром 20 декабря. Первый взрыв прогремел на земле, после чего последовали еще три взрыва, которые, как предполагается, могли быть связаны с работой противовоздушной обороны. По свидетельствам очевидцев, взрывы произошли в разные моменты: первый зафиксирован в 07:12 по местному времени, а второй — уже через две минуты, в 07:14. Где были взрывы Согласно полученным данным, мощные взрывы произошли не только на окраинах города, но и в самом центре Киева. Очевидцы сообщали о том, что в районе железнодорожного вокзала наблюдается яркое зарево. Что говорят очевидцы Люди, оказавшиеся на месте событий, делятся своими впечатлениями об услышанных звуках тревоги и видимых облаках дыма. В частности, в северо-восточной части Киева была слышна работа сил противовоздушной обороны. Последствия от взрывов В результате взрывов возник пожар, который привел к сильному задымлению в центре города. По всей столице обнаружены несколько очагов возгораний. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о пожаре на складах в Бориспольском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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