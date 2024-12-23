На улицы Челябинска уже на этой неделе выйдут 70 новеньких тракторов, которые приобретены по поручению губернатора региона Алексея Текслера. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Общее количество закупленной техники — 70 штук. Все машины уже на этой неделе выйдут на работу по уборке Челябинска», — уточнили в пресс-службе правительства области. Техника была приобретена по поручению губернатора Алексея Текслера на средства регионального бюджета.
Дорожная техника для уборки дворов, внутриквартальных проездов, тротуаров, парков и скверов оснащена необходимым навесным оборудованием для работы в любое время года. Это девять тракторов Беларус-320.4М, 41 трактор МТЗ-82.1 и 20 тракторов производства Челябинского тракторного завода. Кроме того, из бюджета области направлены средства на обслуживание техники.
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