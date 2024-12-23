23 декабря 2024

Для Челябинска закупили 70 новых тракторов по поручению губернатора Текслера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новенькие тракторы выйдут на уборку улиц уже на этой неделе (архивное фото) Фото:

На улицы Челябинска уже на этой неделе выйдут 70 новеньких тракторов, которые приобретены по поручению губернатора региона Алексея Текслера. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Общее количество закупленной техники — 70 штук. Все машины уже на этой неделе выйдут на работу по уборке Челябинска», — уточнили в пресс-службе правительства области. Техника была приобретена по поручению губернатора Алексея Текслера на средства регионального бюджета.

Дорожная техника для уборки дворов, внутриквартальных проездов, тротуаров, парков и скверов оснащена необходимым навесным оборудованием для работы в любое время года. Это девять тракторов Беларус-320.4М, 41 трактор МТЗ-82.1 и 20 тракторов производства Челябинского тракторного завода. Кроме того, из бюджета области направлены средства на обслуживание техники.

Тракторы выйдут на уборку улиц уже на этой неделе
Тракторы выйдут на уборку улиц уже на этой неделе
Тракторы оснащены необходимым навесным оборудованием
Тракторы оснащены необходимым навесным оборудованием

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На улицы Челябинска уже на этой неделе выйдут 70 новеньких тракторов, которые приобретены по поручению губернатора региона Алексея Текслера. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Общее количество закупленной техники — 70 штук. Все машины уже на этой неделе выйдут на работу по уборке Челябинска», — уточнили в пресс-службе правительства области. Техника была приобретена по поручению губернатора Алексея Текслера на средства регионального бюджета. Дорожная техника для уборки дворов, внутриквартальных проездов, тротуаров, парков и скверов оснащена необходимым навесным оборудованием для работы в любое время года. Это девять тракторов Беларус-320.4М, 41 трактор МТЗ-82.1 и 20 тракторов производства Челябинского тракторного завода. Кроме того, из бюджета области направлены средства на обслуживание техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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