Челябинских малышей обучили навыкам первой помощи

Детей обучили навыкам первой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске детей возрастом от четырех до 11 лет обучили навыкам оказания первой помощи. Чемпионат организовали в образовательном центре №1 23 декабря специалисты регионального отделения Красного Креста в рамках программы «Коленька о первой помощи».

«Участники были разделены на пять сборных команд, что позволило уравнять шансы. Дети сначала посмотрели обучающее видео, а затем показали на кукле, что нужно делать, если Коленька обжегся утюгом, выпил неизвестную жидкость, потерял сознание на сцене от волнения, упал с самоката и повредил локоть или его ужалила пчела. С детьми были разобраны ошибки», — пояснили организаторы.

Победителям вручили кубки, всем участникам подарили аптечки и грамоты, а также значки и брелоки. Организаторы сообщают, что за все время навыкам оказания первой помощи было обучено более тысячи детей региона.