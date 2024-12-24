Челябинских малышей обучили навыкам первой помощи

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Детей обучили навыкам первой помощи Фото:

В Челябинске детей возрастом от четырех до 11 лет обучили навыкам оказания первой помощи. Чемпионат организовали в образовательном центре №1 23 декабря специалисты регионального отделения Красного Креста в рамках программы «Коленька о первой помощи».

«Участники были разделены на пять сборных команд, что позволило уравнять шансы. Дети сначала посмотрели обучающее видео, а затем показали на кукле, что нужно делать, если Коленька обжегся утюгом, выпил неизвестную жидкость, потерял сознание на сцене от волнения, упал с самоката и повредил локоть или его ужалила пчела. С детьми были разобраны ошибки», — пояснили организаторы.

Победителям вручили кубки, всем участникам подарили аптечки и грамоты, а также значки и брелоки. Организаторы сообщают, что за все время навыкам оказания первой помощи было обучено более тысячи детей региона.

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В Челябинске детей возрастом от четырех до 11 лет обучили навыкам оказания первой помощи. Чемпионат организовали в образовательном центре №1 23 декабря специалисты регионального отделения Красного Креста в рамках программы «Коленька о первой помощи». «Участники были разделены на пять сборных команд, что позволило уравнять шансы. Дети сначала посмотрели обучающее видео, а затем показали на кукле, что нужно делать, если Коленька обжегся утюгом, выпил неизвестную жидкость, потерял сознание на сцене от волнения, упал с самоката и повредил локоть или его ужалила пчела. С детьми были разобраны ошибки», — пояснили организаторы. Победителям вручили кубки, всем участникам подарили аптечки и грамоты, а также значки и брелоки. Организаторы сообщают, что за все время навыкам оказания первой помощи было обучено более тысячи детей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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