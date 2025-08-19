Силовики предотвратили теракт в московском вузе на 1 сентября

Силовики предотвратили теракт в одном из московских вузов. Задержан мужчина, который планировал совершить преступление на 1 сентября.
По данным источника РЕН ТВ, подозреваемый изготовил самодельное взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. Опасный предмет он хранил у себя дома. Взрыв планировалось привести в действие дистанционно во время торжественного собрания первокурсников.
Мужчина действовал по заданию украинских кураторов. В ходе допроса он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.
