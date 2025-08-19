В Эстонии призвали своих граждан ни в коем случае не ездить в Россию

Эстония призывает граждан вернуться в страну
Эстония призывает граждан вернуться в страну

МИД Эстонии призвал граждан ни при каких обстоятельствах не ездить в Россию. Обновленные рекомендации опубликованы 19 августа на официальном сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел по-прежнему настоятельно не рекомендует совершать любые поездки в Россию», — говорится в сообщении на сайте МИД Эстонии. Ведомство также советует гражданам, которые временно находятся в России, тщательно оценить необходимость дальнейшего пребывания в стране и, по возможности, вернуться на в Эстонию как можно скорее.

На сегодняшний день пересечь границу между Россией и Эстонией можно через три пограничных пункта. При этом пункт «Нарва» функционирует только в дневные часы, в то время как «Лухамаа» и «Койдула» работают в полном объеме. С августа 2024 года эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с РФ, что привело к значительному увеличению времени ожидания при пересечении. В связи с этим возможны задержки.

