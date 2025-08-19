Филиппо: ЕС пытаются саботировать мир на Украине

Главы государств Евросоюза оказались под давлением президента США Дональда Трампа и теперь предпринимают попытки саботировать процесс достижения мира на Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Еврофанатики чувствуют, что вчера полностью прогнулись под Трампом: так что сегодня утром проходит фестиваль агрессии с их стороны, чтобы в последний раз попытаться саботировать наступающий мир», — написал Филиппо в своей соцсети Х. По его словам, Трамп «поставил европейских лидеров в вассальную зависимость» и навязал им путь к миру, которому они ранее сопротивлялись.
В понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС. По итогам переговоров президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности введения новых санкций против России, если переговоры не приведут к результату. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, отверг идею территориальных уступок. Ранее Дональд Трамп не исключал возможности проведения трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если нынешние переговоры окажутся успешными.
Перед переговорами в Вашингтоне состоялась встреча президентов России и США на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В переговорах приняли участие главы внешнеполитических ведомств и помощники лидеров обеих стран. Встреча длилась почти три часа и, по сообщениям сторон, прошла в конструктивной атмосфере.
