Власти раскрыли, при каких условиях отменят ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: чтобы отменить ЕГЭ нужно придумать альтернативу

15 июля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Музаев заявил, что для отмены ЕГЭ нужно придумать альтернативу, которая воссоздаст те же требования и условия, что и экзамен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России может быть отменен Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только при условии создания альтернативы, которая обеспечит те же возможности, что и выпускной экзамен в школах. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ», — заявил Музаев. Его слова передает «Интерфакс». Глава Рособрнадзора добавил, что отмена этого ЕГЭ может привести к двойной нагрузке на учащихся, так как им придется проходить экзамены как в школе, так и в вузе. Это увеличивает риск возвращения к проблемам, которые существовали до введения Единого государственного экзамена, включая коррупцию и необходимость платных репетиторов. Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко сообщила, что ЕГЭ нельзя отменять, а нужно усовершенствовать его процедуру. Она добавила, что для отмены экзамена также не предложена альтернатива, на данный отмены в Госдуме прорабатывают разные варианты, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России может быть отменен Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только при условии создания альтернативы, которая обеспечит те же возможности, что и выпускной экзамен в школах. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ», — заявил Музаев. Его слова передает «Интерфакс». Глава Рособрнадзора добавил, что отмена этого ЕГЭ может привести к двойной нагрузке на учащихся, так как им придется проходить экзамены как в школе, так и в вузе. Это увеличивает риск возвращения к проблемам, которые существовали до введения Единого государственного экзамена, включая коррупцию и необходимость платных репетиторов. Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко сообщила, что ЕГЭ нельзя отменять, а нужно усовершенствовать его процедуру. Она добавила, что для отмены экзамена также не предложена альтернатива, на данный отмены в Госдуме прорабатывают разные варианты, пишет «Национальная служба новостей».