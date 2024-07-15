Власти раскрыли, при каких условиях отменят ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: чтобы отменить ЕГЭ нужно придумать альтернативу
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Экзамен ЕГЭ по химии. Курган, егэ, экзамен, экзамен егэ
Музаев заявил, что для отмены ЕГЭ нужно придумать альтернативу, которая воссоздаст те же требования и условия, что и экзамен Фото:

В России может быть отменен Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только при условии создания альтернативы, которая обеспечит те же возможности, что и выпускной экзамен в школах. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ», — заявил Музаев. Его слова передает «Интерфакс».

Глава Рособрнадзора добавил, что отмена этого ЕГЭ может привести к двойной нагрузке на учащихся, так как им придется проходить экзамены как в школе, так и в вузе. Это увеличивает риск возвращения к проблемам, которые существовали до введения Единого государственного экзамена, включая коррупцию и необходимость платных репетиторов.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко сообщила, что ЕГЭ нельзя отменять, а нужно усовершенствовать его процедуру. Она добавила, что для отмены экзамена также не предложена альтернатива, на данный отмены в Госдуме прорабатывают разные варианты, пишет «Национальная служба новостей».

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В России может быть отменен Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только при условии создания альтернативы, которая обеспечит те же возможности, что и выпускной экзамен в школах. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ», — заявил Музаев. Его слова передает «Интерфакс». Глава Рособрнадзора добавил, что отмена этого ЕГЭ может привести к двойной нагрузке на учащихся, так как им придется проходить экзамены как в школе, так и в вузе. Это увеличивает риск возвращения к проблемам, которые существовали до введения Единого государственного экзамена, включая коррупцию и необходимость платных репетиторов. Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко сообщила, что ЕГЭ нельзя отменять, а нужно усовершенствовать его процедуру. Она добавила, что для отмены экзамена также не предложена альтернатива, на данный отмены в Госдуме прорабатывают разные варианты, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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