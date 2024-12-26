Counter-Strike 2 не открывается по всему миру

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Игроков выкинуло с серверов Counter-Strike 2 по всему миру
Игроков выкинуло с серверов Counter-Strike 2 по всему миру Фото:

Компьютерная игра Counter-Strike 2 перестала работать по всему миру, когда в нее играли 1,5 миллиона человек. Часть находившихся в игре пользователей выкинуло с серверов.

«CS2 не открывается по всему миру», — сообщили в telegram-канале Mash. В тот момент, когда сервера выкинули из игры игроков, онлайн составлял 1,5 миллиона человек, отметили в канале со ссылкой на слова самих пользователей. 

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Компьютерная игра Counter-Strike 2 перестала работать по всему миру, когда в нее играли 1,5 миллиона человек. Часть находившихся в игре пользователей выкинуло с серверов. «CS2 не открывается по всему миру», — сообщили в telegram-канале Mash. В тот момент, когда сервера выкинули из игры игроков, онлайн составлял 1,5 миллиона человек, отметили в канале со ссылкой на слова самих пользователей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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