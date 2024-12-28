СВР: спецслужбы Британии готовят теракты против военных баз РФ в Сирии

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Спецслужбы США и Великобритании готовят теракты против российских военных баз в Сирии
Спецслужбы США и Великобритании готовят теракты против российских военных баз в Сирии Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Спецслужбы США и Великобритании заняты подготовкой террористических атак на российские военные базы в Сирии. Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ (СВР). По ее данным, цель этих действий — устранить российское военное присутствие в регионе, которое является значимым фактором стабильности на Средиземноморском побережье Сирии.

«Британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГИЛ*, освобожденным „новыми властями“ из тюрем в последнее время», — сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Там отметили, что целью данных действий США и Великобритании является поддержание состояния хаоса на Ближнем Востоке.  

По информации СВР, американское ЦРУ и британское МИ-6 направили подконтрольные им полевые команды ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России) для осуществления нападений на российские базы, предоставив им для этого ударные БПЛА. В то же время военное командование США и Великобритании продолжает наносить удары по позициям ИГИЛ, при этом заранее уведомляя боевиков о предстоящих атаках, что позволяет скрыть их причастность к организации террористических акций.

Спецслужбы США и Великобритании рассчитывают, что их провокации заставят Россию эвакуировать своих военных из Сирии. В СВР отметили, что после этого новые местные власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов.

В конце ноября 2024 года ситуация в Сирии обострилась вследствие возобновления боевых действий между боевиками и сирийскими правительственными войсками. Противники власти совершили нападения на позиции правительственных войск, захватили несколько населенных пунктов и укрепились в них.

После стало известно о том, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск. Тем временем, боевики захватили здание государственного радио и телевидения в центре Дамаска, а также другие значимые государственные объекты. 

Размещение российских военных баз в Сирии предусмотрено действующими межгосударственными договорами. Официальных обращений от новых властей Сирии по поводу них пока не поступало.

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.

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Спецслужбы США и Великобритании заняты подготовкой террористических атак на российские военные базы в Сирии. Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ (СВР). По ее данным, цель этих действий — устранить российское военное присутствие в регионе, которое является значимым фактором стабильности на Средиземноморском побережье Сирии. «Британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГИЛ*, освобожденным „новыми властями“ из тюрем в последнее время», — сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Там отметили, что целью данных действий США и Великобритании является поддержание состояния хаоса на Ближнем Востоке.   По информации СВР, американское ЦРУ и британское МИ-6 направили подконтрольные им полевые команды ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России) для осуществления нападений на российские базы, предоставив им для этого ударные БПЛА. В то же время военное командование США и Великобритании продолжает наносить удары по позициям ИГИЛ, при этом заранее уведомляя боевиков о предстоящих атаках, что позволяет скрыть их причастность к организации террористических акций. Спецслужбы США и Великобритании рассчитывают, что их провокации заставят Россию эвакуировать своих военных из Сирии. В СВР отметили, что после этого новые местные власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов. В конце ноября 2024 года ситуация в Сирии обострилась вследствие возобновления боевых действий между боевиками и сирийскими правительственными войсками. Противники власти совершили нападения на позиции правительственных войск, захватили несколько населенных пунктов и укрепились в них. После стало известно о том, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск. Тем временем, боевики захватили здание государственного радио и телевидения в центре Дамаска, а также другие значимые государственные объекты.  Размещение российских военных баз в Сирии предусмотрено действующими межгосударственными договорами. Официальных обращений от новых властей Сирии по поводу них пока не поступало. *ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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