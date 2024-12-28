Спецслужбы США и Великобритании заняты подготовкой террористических атак на российские военные базы в Сирии. Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ (СВР). По ее данным, цель этих действий — устранить российское военное присутствие в регионе, которое является значимым фактором стабильности на Средиземноморском побережье Сирии.
«Британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГИЛ*, освобожденным „новыми властями“ из тюрем в последнее время», — сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Там отметили, что целью данных действий США и Великобритании является поддержание состояния хаоса на Ближнем Востоке.
По информации СВР, американское ЦРУ и британское МИ-6 направили подконтрольные им полевые команды ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России) для осуществления нападений на российские базы, предоставив им для этого ударные БПЛА. В то же время военное командование США и Великобритании продолжает наносить удары по позициям ИГИЛ, при этом заранее уведомляя боевиков о предстоящих атаках, что позволяет скрыть их причастность к организации террористических акций.
Спецслужбы США и Великобритании рассчитывают, что их провокации заставят Россию эвакуировать своих военных из Сирии. В СВР отметили, что после этого новые местные власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов.
В конце ноября 2024 года ситуация в Сирии обострилась вследствие возобновления боевых действий между боевиками и сирийскими правительственными войсками. Противники власти совершили нападения на позиции правительственных войск, захватили несколько населенных пунктов и укрепились в них.
После стало известно о том, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск. Тем временем, боевики захватили здание государственного радио и телевидения в центре Дамаска, а также другие значимые государственные объекты.
Размещение российских военных баз в Сирии предусмотрено действующими межгосударственными договорами. Официальных обращений от новых властей Сирии по поводу них пока не поступало.
*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.
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